Los vinos de Harveys siguen cosechando medallas en grandes citas internacionales

La marca de vinos Harveys se convierte esta semana en la marca triunfadora de Sherries en cuanto a certámenes de vinos Internacionales se refiere. Tras pasar por dos de las grandes competiciones de reconocido prestigio tanto en Reino Unido como en el resto del Mundo, Harveys se corona con 10 medallas de Oro en la 'International Wine & Spirit Competition' (IWSC) y en la 'International Wine Challenge', también reconocida como los 'Oscars de los Vinos', donde el año pasado el Harveys Amontillado VORS con más de 30 años de vejez se proclamaba como 'El Mejor Vino del Mundo 2016 en todas las categorías', siendo dos de los certámenes de mayor prestigio que se llevan a cabo en Reino Unido y donde los jueces más expertos valoran cada uno de los vinos que se presentan a las catas a ciegas.

Grupo Emperador celebra la victoria y espera los siguientes resultados de este primer certamen de la competición IWSC, donde los siete vinos ganadores con la medalla de Oro y Oro Outstanding tendrán la oportunidad de aumentar de categoría recibiendo el mayor de los premios, los premios Trophy.

Los afortunados ganadores pertenecientes a la gama Premium de vinos, como son Harveys Fino, Harveys Palo Cortado o Harveys Amontillado, que se caracterizan por su calidad y elegancia, se están convirtiendo hoy en día en un gran referente de los vinos jerezanos a nivel nacional, con su reciente distribución en los canales de hostelería en España

A su vez la gama completa Super Premium de vinos VORS, con más de 30 años de vejez, sigue cosechando victorias. Este certamen le concede dos Oros con Harveys Very Old Oloroso Blend Medium VORS y Harveys Very Old Amontillado VORS, además de alzarse con dos Oros Outstanding (matrícula de honor) para Harveys Very Old Palo Cortado Blend Medium VORS y Harveys Pedro Ximénez VORS.

Por otro lado, la International Wine Challenge quien celebraba este año su 34ª edición, también ha querido reconocer la calidad de estos vinos otorgándoles tres Oros en su gama más comercial de Vinos, conocida como la Gama Premium de Harveys, siendo los ganadores Harveys Amontillado, Harveys Oloroso y Harveys Palo Cortado. Tres de los vinos de Jerez en el que Grupo Emperador y Bodegas Fundador apuestan por su trayectoria comercial.