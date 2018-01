"¿Hereda la Junta o heredo yo?"

El PP de Jerez llevará al pleno municipal la propuesta de la plataforma 'Stop Sucesiones' que pide la eliminación en Andalucía de dicho impuesto. Así lo adelantó ayer el concejal popular Antonio Saldaña asegurando, tras el encuentro con responsables de este colectivo ciudadano, que se trata "de un impuesto que ataca a las clases medias y trabajadoras, no es el impuesto de los ricos, los ricos no pagan el impuesto de sucesiones. Es el impuesto que grava doblemente, después de toda una vida trabajando, el esfuerzo de las familias trabajadoras y el sudor de muchos años". Por ello, hizo hincapié en que desde el PP de Jerez "nos comprometemos a trasladar esta iniciativa no sólo al Ayuntamiento sino también a hacerlo a otros órganos de nuestro partido y a otras Administraciones porque creemos que lo que están reivindicando es justo y razonable". Además, tras calificar de "parche" los cambios sobre el impuesto realizados por la Junta de Andalucía dejó claro que "hay que ir más allá y trabajar en la eliminación".

Por su parte, Eligio Taboada, presidente de 'Stop Sucesiones', explicó que el encuentro con los miembros del PP de Jerez sirvió para explicarles "las consecuencias de las tributaciones del impuesto de sucesiones y donaciones entre los trabajadores jerezanos y gaditanos, dando a conocer auténticos dramas personales y familiares por el expolio fiscal". Por ello, "el acuerdo al que hoy llegamos entre 'Stop Sucesiones' y el PP con la firma de apoyo a la propuesta de decreto ley sobre medidas urgentes para la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones también supone una medida de choque frontal contra el paro que sufre la provincia de Cádiz". En concreto, desde la plataforma se pide, en primer lugar, que se proteja el patrimonio familiar "bajando al máximo de tributación en las herencias", al tiempo que solicita "una retroactividad de 4 años, la máxima permitida por ley". Taboada detalló también que la propuesta de decreto ley presentada en Andalucía exige también la suspensión "sine díe de los procedimientos tributarios en materia de impuesto de sucesiones en espera de una nueva regulación que ponga fin al impuesto en la comunidad autónoma". Por todo ello, "a través del diálogo, los agentes sociales, políticos y económicos deberíamos trabajar para que el gobierno de la Junta no consienta ni un minuto más esta situación, atienda las reivindicaciones que a través de la plataforma ciudadana realiza el pueblo andaluz y no siga castigando aún más a las rentas medias y bajas". Para el presidente del colectivo "no podemos perder de vista que Andalucía es la segunda renta más baja del país y uno de los mayores infiernos fiscales de España. Entre todos tenemos que buscar una solución a este problema social, al igual que se ha hecho en otras comunidades como Madrid, Canarias, Murcia y por último en Extremadura, estas dos últimas tras las imponentes demandas de la ciudadanía de la mano de 'Stop sucesiones'". "Deseamos por el bien de nuestra comunidad que la Junta atienda las reivindicaciones del pueblo andaluz y suprima de facto el impuesto de sucesiones para que el esfuerzo de toda una vida de nuestros familiares no sea en vano", añadió. Además, aseguró que 'Stop Sucesiones' no permitirá que Andalucía "vuelva al vagón de cola de las comunidades donde más se paga por el impuesto de sucesiones y donaciones, y todo gracias a un acuerdo sin ningún tipo de aspiraciones firmado entre el PSOE y Cs. Un acuerdo que no pone fin al drama social que viven miles de familia en riesgo de exclusión social al no poder pagar este impuesto".

"Susana, ¿estas son las manos de una persona rica? No, son de una emprendedora"

En este punto Taboada preguntó "¿por qué tengo que ser diferente a un madrileño, un extremeño o un murciano? ¿Por qué si mi padre ha trabajado y sufrido para ahorrar tengo que pagar si ha ganado 1.100.000 euros?". "La mayoría de las veces lo que heredamos son propiedades y empresas vinculadas a las familias. Yo particularmente vengo del sector naval, llevo 20 años dedicados al sector y 10 años en África trabajando codo con codo con mi padre y ahora viene una liquidación y ¿tengo que comprar la herencia? ¿Quién hereda la Junta o heredo yo? Todos los andaluces tenemos que comprar la herencia", criticó.

En este sentido, Rafael Cueto, portavoz regional andaluz y secretario nacional de la plataforma, también lanzó ayer una pregunta directa a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, refiriéndose a una afectada de El Cuervo que ayer acudió al encuentro celebrado en el PP: "¿Estas son las manos de una persona rica? Susana, mire bien usted bien, estas son las manos de una emprendedora andaluza que crea empleo y paga sus impuestos. Estas personas, los autónomos, los motores de la sociedad y de la economía española, están viéndose seriamente afectados por este impuesto, un impuesto sangrante que está dejando cerradas muchísimas empresas y dejando en la ruina a muchísimos andaluces".