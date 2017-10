El Hogar San Juan sale en busca de voluntarios para su causa solidaria

La alcaldesa, Mamen Sánchez, junto a la teniente de alcaldesa Carmen Collado, visitó ayer el Hogar San Juan, ubicado en la calle Domecq, una entidad destinada a la atención a personas y familias en riesgo de exclusión social. En esta visita han recorrido todas las dependencias junto al Hermano Juan Carlos Durán, director del centro, conociendo aún más de cerca la magnífica labor que se realiza en este centro gracias a donativos solidarios y a la labor de los voluntarios que trabajan desinteresadamente en el centro. El Hogar San Juan instalará una mesa informativa en la calle Larga el sábado 28 de octubre, durante todo el día, con la que animan a acercarse a todos los jerezanos y jerezanas interesados en sumarse de una forma u otra a este proyecto social.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, señala que "me había comprometido a hacer esta visita no sólo por esta relación continua y permanente que tenemos entre el Ayuntamiento y el Hogar San Juan, sino porque queríamos venir para dar a conocer esa magnífica labor y para poner de manifiesto que el 28 de octubre van a salir a la calle, van a estar en la calle Larga , donde muchos jerezanos podrán conocerlos, saber qué actividad hacen, y que ese encuentro sea fructífero para conseguir voluntarios y fondos para esta, repito, magnífica labor".

Por su parte, el hermano Juan Carlos Durán destaca que "para nosotros esta visita significa sentirnos apoyados en esta labor que no siempre es fácil. Saber que contamos con este respaldo del Ayuntamiento es importante. El día 28 nos asomamos a la calle, porque llevamos ocho años en esta casa pero no habíamos hecho mucha publicidad. Queremos visibilizar que esta realidad existe y que las personas sin hogar no van a menos, y necesitamos ayuda para poder responder. Sostenernos viene de ahí, del voluntariado, de personas que nos aportan alimentos, dinero, así nos mantenemos. Necesitamos esa ayuda y por eso es tan importante el llamamiento que hace la alcaldesa para que podamos seguir haciendo esta labor mucho tiempo, mientras haga falta, porque esperamos que algún día no haga falta".

El Hogar San Juan cuenta con unos veinticinco usuarios que duermen diariamente en el centro, a lo que se suma que funcionan como centro de día de baja exigencia donde ofrecen servicios tan variados como alimentación, ducha, ropería, lavandería, sala de televisión, biblioteca, sala de ordenadores, etcétera. Desde ayer además ponen en marcha trece plazas de acogida temporal.

Las personas interesadas en colaborar con este proyecto social pueden hacerlo de muy variadas formas. En el Hogar San Juan se recoge tanto ropa (de hombre, mujer y niño) como zapatos, menaje de hogar (sábanas, toallas, mantas, …), así como alimentos y todo lo necesario para el día a día de la vida doméstica. También pueden realizarse aportaciones puntuales de dinero, o bien convertirse en benefactores del Hogar realizando una aportación fija mensualmente. Otra posibilidad es colaborar desde el voluntariado, ya que las personas que se encargan de atender la puerta, de recoger donativos, ordenar la ropa y aportaciones, atender los turnos de ducha, etcétera, son voluntarios.

El Hogar San Juan está dentro de la Red de de Integración Social, y existe una coordinación y colaboración permanente con el Ayuntamiento y con los servicios sociales.