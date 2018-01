Honor: un bastardo fuera de su tiempo

Debería ser la premisa que marcase nuestro comportamiento, la condición de nuestra actitud, pero no es así. Entre los valores de la sociedad que entre todos hemos construido y de la que todos formamos parte, no está "la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo" -RAE-. Si de honor hablamos, es lo que voy a hacer, recurrir al Diccionario de la Academia tal vez no sea lo más adecuado, lo digo porque todos, de modo innato, tenemos conciencia clara de lo que 'honor' supone y significa. No hacen falta definiciones, sobran las explicaciones; en el 'libro de instrucciones' con el que al nacer se nos entrega nuestra 'condición' de humanos, en una de las primeras páginas figura el concepto de 'honor'. Cosa bien distinta es que luego, al desarrollarnos como personas, lo ignoremos, le faltemos de forma repugnante al respeto o, simplemente, renunciemos, por egoísta ambición, a él.

No, no todo vale. No vale todo, ni en la guerra ni en el amor, como pregona descaradamente el dicho; no vale 'todo' para conseguir el dinero con el que comprar lo que tanto ansiamos, ni para lograr el poder con el que pretendemos someter a los demás, ni para tratar de eludir las consecuencias de nuestros actos, a veces acertados, otras no; están esas sutiles líneas rojas, de las que todos hablan y muchos cambian de color para saltárselas cuando interfieren con sus desmesuradas pretensiones, que debiéramos respetar como mandatos inalterables de nuestra condición de personas.

Podemos engañar a quien queramos, seguro que sí, pero nunca a nosotros mismos. Sabemos, lo queramos asumir o no, que hay límites para la ambición o la vanidad, somos conscientes de cuando algo está bien y de cuando deja de estarlo; nos podemos intentar convencer: "no teníamos otra opción", "no había más remedio", "nos vimos forzados a hacerlo…"; sin embargo, ¿fue realmente así, o quisimos, porque nos interesaba, que fuese así…?

Renunciar a lo que no se debe hacer, en ocasiones implica privarnos de alcanzar aquello por lo que luchamos, y eso es difícil, sí. La cuestión es que, si llegado el momento de la decisión determinante, no somos honestos con nosotros mismos, si no hacemos lo que tengamos que hacer, o no hacer, para salvaguardar a muy buen recaudo la honestidad que nunca debiéramos perder, estaremos renegando del honor, algo que aunque pueda sonar a 'batallita' del abuelo en absoluto lo es porque de eso dependerá que seamos capaces de mantener una coherencia que nuestras vidas necesitan como el comer. Sin coherencia no hay respeto, el respeto a nosotros mismos, imprescindible para caminar con la cabeza alta, el mirar limpio y el corazón vivo. Por desgracia, todo esto, parece no estar de moda.

Así las cosas, el tablero de ajedrez que se abre cada uno de los días que comenzamos, no tiene más reglas que las que el ego de cada cual imponga para acercar el ascua a la sardina que se piensa comer, aunque para conseguirla chamusque las de todos los demás.

El cumplimiento del deber, lo que sabemos que debemos hacer, no es 'trending topic' en las redes sociales, ni consigue la admiración de los que nos rodean, ni se aplaude en los foros que pueden proporcionarnos el éxito, el reconocimiento o el dinero que deseamos; las metas sobre las que volcamos la intensidad de nuestras vidas, ¿pero… y nosotros, dónde nuestra conciencia, nuestras conversaciones con nuestro 'yo', esas en las que no podemos mentir, esas, en las que no podemos engañarnos…? Al final siempre está el principio: somos nuestra actitud, nada más… y nada menos.

Vivir con honor parece que en estos tiempos sea como el bastardo repudiado y criticado, despreciado y objeto de burla, ignorado y apartado. Comportarnos como personas respetuosas con los valores que nos hacen serlo, cuando nadie, más que nosotros, ni nos ve ni nos escucha, ni nos mira ni nos oye, ni nos vigila ni nos aplaude, ni nos agradece ni nos recompensa; sigue sin embargo siendo el modo único en que llegaremos a realizarnos como seres dignos de ser considerados humanos.