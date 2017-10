Horas de España

No le temblaba el pulso a Margaret Thatcher. Aguantó a pie firme, hasta acabar destrozando a los sindicatos, la terrible huelga de los mineros que duró un año (de marzo de 1984 a marzo de 1985). Veinticuatro horas tardó en lanzarse a la guerra de las Malvinas. Y cuando tres terroristas del IRA fueron ametrallados en una calle de Gibraltar, la dama de hierro se hizo responsable de lo sucedido ante la Cámara de Westminster. No ha sido ese el estilo de Gobierno de Rajoy.

No lo ha sido hasta el pasado día 27 (viernes negro para los golpistas) cuando por fin ha dado un fenomenal puñetazo sobre la mesa. Habrá, sin embargo, de esperarse un poco en estas horas decisivas de España para comprobar quién manda en Barcelona: si la presunta república venezolana de Cataluña o bien el Gobierno legítimo del Reino de España. Habrá que comprobar asimismo el papel que jueguen hasta diciembre (demasiado poco tiempo para llevar a cabo algo importante) Albert Rivera y Pedro Sánchez, los dos políticos que acaban de echar junto a Rajoy toda la carne en el asador en defensa de la ley y la democracia. De momento lo veo bien, y veo desaparecido -si ese viernes 27 el resultado hubiera quedado en tablas o flotando en la ambigüedad- el peligro de la nación caída en un desánimo muy superior al de 1898.

Esto habrá servido de lección a posibles demagogos aventureros de otras regiones

Circulaba por la autopista escuchando en la radio cuanto ocurría. Minutos después de que los golpistas anunciasen la separación de Cataluña, un catedrático de Historia de la Universidad Pompeu Fabra comentó ante los micrófonos: "Esto es el fracaso de España". Pues no; todo lo contrario: por primera vez en la historia de la democracia nacida de la Transición un Gobierno reacciona como es debido en lugar de ceder siempre al insaciable apetito nacionalista. El separatismo no se ha separado, solamente ha hecho el ridículo. De no haberse aplicado el 155 de manera contundente y sin complejos, habría llegado enseguida la separación de Euskadi, de Valencia, de las Baleares y quizás hasta de Galicia. Eso sí que habría sido el fracaso definitivo de los españoles como pueblo. En cambio ahora, la aplicación inmisericorde de ese artículo constitucional habrá servido de amarga lección a posibles demagogos aventureros de otras regiones.

Pero aún no está todo resuelto. La amenaza que acabamos de vivir se repetirá otras veces si no aprovechamos la coyuntura; si no nos conduce lo sucedido a una profunda reflexión sobre el hecho en sí del Estado de las autonomías. Reflexionar, por ejemplo, acerca del enorme disparate que supuso entregar la Educación con carácter exclusivo a los gobiernos autónomos: dos generaciones de jóvenes en Cataluña y en el País Vasco educadas en el odio a España; un camino que recorren también los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares.

En noviembre de 2015, Francisco Rico, cervantista, catedrático de Literatura durante medio siglo en la Universidad de Barcelona, filólogo y académico, escribía: "Don Quijote, es decir, Cervantes, es hoy el que nos une a todos los españoles en un estrecho abrazo de amor y concordia que ojalá no se desate nunca". Lo escribía; pero no lo podría haber dicho de viva voz en aula alguna de cualquiera de las universidades catalanas: la libertad de cátedra hace mucho que fue sustituida allí por un totalitario nacionalismo cateto.

Allá por 1980, quienes pertenecíamos como diputados socialistas a la Comisión de Educación del Congreso lo teníamos claro: la política educativa debía mantenerse como competencia exclusiva del Gobierno central. Por desgracia, para esa fecha, ya había comenzado el movimiento entre los políticos de segunda fila que veían en el café para todos la oportunidad única de convertirse en políticos de primera fila de sus respectivas autonomías. De modo que tuvimos que ceder; tuvimos aceptar que los gobiernos regionales se hicieran con escuelas, institutos y universidades. Al redactar la Ley de Reforma Universitaria, durante el mandato de Maravall como ministro, se consideró preciso para evitar lo peor introducir un artículo por el que el ministerio conservaba "la alta inspección educativa". Las Cortes lo aprobaron, pero no se aplicó nunca.

Va de suyo que el giro a imprimir en la política educativa de ciertos gobiernos autónomos es sólo un ejemplo de cuánto debe ser repensado en el Estado de las autonomías.

Mas ello únicamente sería posible con un Gobierno de salvación (es la palabra adecuada) PP-PSOE-Ciudadanos.

Lo veo difícil. No nos faltan políticos maquiavélicos, falta su patriotismo.