Horeca, inquieta por la situación

"Nosotros hemos hablado con Paco Camas. Se va a ver si se puede empezar por otros lugares y dejar la calle Larga para lo último, que es lo que se hacía antes. La última en montarse y la primera en desmontarse con la intención de no tener condenados a los establecimientos", afirmaba ayer Antonio de María, presidente de la patronal de hosteleros provincial (Horeca).

La llegada del montaje de los palcos de Semana Santa en la mañana de ayer a la calle Larga era inexplicable por el alto cargo: "Esto te perjudica, sobre todo cuando está fuera de toda lógica. Si dijera que lo has terminado todo y que hay que terminarlo pues vale, muy bien. Pero si todavía hay zonas que aún no se han montado...". Antonio de María explicaba que en todo este proceso se tiende a tener en cuenta algunos factores, entre los que destacan el evitar el daño al comercio o los cortes de tráfico: "Ellos miran por la circulación de coches. Porque en esas vías no se pueden poner palcos hasta última hora. Lo que se hacía siempre es que la calle Larga era la última, pero ahora se ha empezado por ahí porque seguramente es peatonal.

"Pero si el año pasado se hizo de una manera, ¿por qué se va a hacer de otra? Él -por Camas- me ha dicho que va a hablar con los de infraestructuras y a ver qué le dicen. Porque las zonas de circulación de vehículos no pueden montarlas, pero habrá otras zonas que sí pueden ir montando", afirmaba el presidente de la patronal.