Horeca pide que "quien tenga una caseta sea quien la explote"

Los hosteleros de la ciudad han mostrado sus quejas a la patronal del sector, Horeca, acerca de las malas prácticas que se producen en el sector con motivo de la celebración de la Feria del Caballo. En una reciente reunión los empresarios del sector ha mostrado su disconformidad con el hecho de que "las casetas sean adjudicadas a personas o entidades que luego no atienden a su gestión sino que subcontratan dichos servicios y los entregan a empresas de Jerez u otras localidades para que les exploten el negocio hostelero".

El caso más habitual es el típico grupo de amigos o socios que consiguen una caseta y acto seguido encargan que la gestión hostelera recaiga sobre un hostelero. Como es bien sabido, la mayoría de ellos no son de la ciudad y proceden en buena parte de los casos de localidad de la vecina provincia de Sevilla, la cual está especializada -a qué negarlo- en este tipo de servicios.

Los hosteleros se quejan de no tener sitio o aspirar tan sólo a lugares poco rentables

"Quien coja la caseta que la explote", destacó ayer a este medio el presidente de la patronal hostelera de la provincia, Antonio de María. Según dijo, "las ordenanzas dejan muy claro que debe ser así y, si algo está claro, es que la ley está para ser cumplida y que quien la incumpla debe ser sancionado".

Además, los propios empresarios hosteleros jerezanos se quejan de que carecen de sitio en el Real para poder levantar sobre el albero 'embajadas' de sus negocios. Son muy pocos los hosteleros que montan estas casetas a su nombre. Quizás entre los más conocidos estén Faustino Rodríguez ('Juanito') y Juan Carlos Carrasco, que arrastran a miles de feriantes a sus casetas. "Los restantes se quejan que de que no tienen sitio y los que les son ofrecidos caen en lugares no convenientes, donde se aglutina un público que no es de su conveniencia, como suele ser el caso de las zonas juveniles". Se trata de zonas donde, como es público y notorio, se bebe mucho y se come poco, más bien nada.

Esta situación es anómala, aunque ha calado de forma profunda entre los caseteros de la Feria del Caballo. Pese a todo hay problemas serios por resolver dentro de la redacción de la norma. Si un colectivo de abogados, arquitectos o médicos (por poner tres ejemplos) se hacen con una caseta para tener un hueco en la Feria del Caballo ¿deberán ser ellos quienes cocinen y se hagan cargo de la barra? Según la norma debería ser así, aunque parece ciertamente poco probable.

Lo cierto es que Horeca ha prometido estar especialmente pendiente en que la ordenanza de Feria del Caballo se cumpla a este respecto. "El Ayuntamiento deberá adoptar medidas para que se cumpla la normativa salga el sol por donde salga. Si la normativa está ahí lo está para ser cumplida".

Evidentemente, el desembarco de hosteleros de otras ciudades en Jerez durante la Feria es enorme y Horeca desea poner 'pies en pared' con unas prácticas que afectan directamente a los hosteleros de la ciudad.