Un folleto realizado por alumnos del IES La Granja pasará a la Biblioteca Nacional de Riga

Después de tres duros años de dedicación, los alumnos del proyecto Erasmus+ del IES La Granja han finalizado estos días su trabajo en torno al agua, ''Water

Around Us'. La iniciativa arrancó en 2014 y se ha desarrollado hasta este curso en siete centros europeos, entre ellos el IES La Granja, de hecho el único español.

Dicho esfuerzo ha tenido su recompensa, ya no sólo a nivel de la experiencia y el plurilingüismo que se pone de manifiesto de forma adyacente, sino que además, los alumnos podrán presumir a partir de ahora de tener una publicación en la Biblioteca Nacional de Riga, en Letonia.

Así las cosas, el folleto realizado por este grupo de jóvenes estudiantes de Secundaria, un total de 25, y que se titula 'Did you know..?' permanecerá en dicha institución tras un celoso proceso de admisión.

"Después de un proceso de selección en el que debe esperar en el gran escaparate de la biblioteca, debe pasar por el estudio exhaustivo de varios departamentos. Al tratarse de un libro único el proceso es más lento, pues debe ser archivado como tal, con su código de barras, hacer su clasificación por tema, etce..." comenta Alina Deksne, la bibliotecaria encargada en el proceso de archivo.

Su coordinador, José María Guillén, ha felicitado a padres y a alumnos por el fenomenal trabajo que han realizado durante estos tres años, que ha convertido al IES La Granja en un centro ejemplar. En su opinión, esta iniciativa ha servido para "mejorarla calidad de la educación", al tiempo que suponen "un avance para todas las personas que lo disfrutan. Fomentan así otras áreas que están siempre menos valoradas, como las artísticas, deportivas, culturales, sociales, históricas, e idiomáticas", concluye.