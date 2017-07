IU afea al PSOE "su afán por ayudar" a Aqualia en Torrecera

Izquierda Unida le ha afeado al gobierno local del PSOE "su afán de satisfacer los intereses de la multinacional privada Aqualia" y le ha advertido que "podría estar incumpliendo seriamente la Ley de Contratos del Sector Público". Abundando sobre este asunto señalan que "hay que recordar que ni Torrecera, ni Estella, ni Guadalcacín suscribieron jamás el pliego de condiciones mediante el cual el Ayuntamiento privatizaba el servicio de abastecimiento de aguas en el término municipal. Es más, las citadas ELA se encuentran explícitamente excluidas del acuerdo suscrito con la multinacional".

"El Ayuntamiento de Jerez no ha hecho otra cosa que obstaculizar los trámites que debían completar cada una de las tres pedanías y, en el caso concreto de Torrecera, desoír los acuerdos aprobados en junta vecinal. Es por ello que, defendiendo la gestión de Aqualia en Torrecera, el Ayuntamiento de Jerez no está sólo secuestrando una competencia propia de la ELA, recogida expresamente en el artículo 123 de la Laula, sino que podría estar incumpliendo gravemente la Ley de Contratos del Sector Público".

Según Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz del grupo municipal de IU en Jerez, "el gobierno local del PSOE pudo posicionarse junto a las ELA en el cumplimiento de la voluntad de los vecinos y su deseo de apostar por el agua pública. No sólo no lo ha hecho, sino que, haciendo caso omiso a los acuerdos adoptados en las juntas vecinales, ahora reivindica el servicio para una multinacional privada que lleva cinco años intentando cobrar a los vecinos por un servicio que no ha contratado y que, en el caso de Torrecera, ni tan siquiera está gestionando".