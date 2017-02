IU advierte de que el tripartito peligra por la "actitud partidista" del gobierno

La posibilidad de que en el Ayuntamiento de Jerez gobierne un tripartito parece cada vez más lejana debido a las tensiones existentes entre los socios de investidura y el gobierno local. Hasta ahora era Ganemos Jerez quien había llevado la voz cantante al exigir públicamente la dimisión de Mamen Sánchez como alcaldesa. Un requisito que el PSOE no ha aceptado en ningún momento.

Sin embargo, este no es ahora el único escollo que los socialistas deben salvar si quieren que el apoyo de sus socios de investidura se convierta en un respaldo más firme que impida a la agrupación de electores e IU bloquear en cualquier momento la gestión municipal. En esta ocasión es IU, con sólo dos concejales, quien ha advertido al gobierno de Mamen Sánchez de que si no rectifica su actitud con las pedanías en las que gobierna no apoyará ninguna posible coalición en Jerez.

Es difícil compartir proyecto con alguien que te va poniendo piedras en el camino"

En concreto, Izquierda Unida denunció ayer a través de un comunicado una "campaña orquestada por el PSOE contra sus alcaldes en las Entidades Locales Autónomas (ELA) de Torrecera y El Torno, Manuel Bertolet y África Barriga respectivamente, y todo ello con la connivencia e incluso la participación del gobierno del Ayuntamiento de Jerez".

Según el coordinador local de la formación, Domingo Pedro García, "la actitud que está mostrando el gobierno socialista a la hora de resolver lo que considera meros trámites administrativos, pero que afectan muy negativamente a los Ayuntamientos de las dos pedanías jerezanas, sin duda va a tener influencia en las relaciones entre ambos partidos, y especialmente a la hora de continuar con las negociaciones para el posible tripartito". "Es difícil compartir proyecto con alguien que te va poniendo piedras en el camino y que pone los intereses de su partido por delante de los de esta ciudad", advierte el coordinador.

Para Pedro García, resulta incluso "obsceno" que el gobierno local del PSOE pidiera responsabilidad a los otros grupos políticos a la hora aprobar el presupuesto de 2016, "cuando meses antes, en un intento de asfixiar económicamente al Ayuntamiento de El Torno, una vocal socialista de la pedanía dimitía del cargo de tesorera, dejando a la ELA sin capacidad para poder autorizar pagos desde entonces. Y lo que es peor, que en todo este tiempo dicho gobierno no haya tenido la capacidad de resolver el problema y designar un tesorero para la pedanía". "No es de recibo que la alcaldesa de El Torno esté teniendo que pagar de su bolsillo distintos gastos del Ayuntamiento porque el Consistorio jerezano no sepa o no quiera resolver esta situación, mientras que a las ELA gobernadas por el PSOE se les asignan partidas extras para fiestas", denunció indignado el coordinador.

En cuanto a la "campaña de acoso y derribo que, en esta ocasión de la mano de Aqualia, está llevando a cabo el PSOE en Torrecera contra Manuel Bertolet", la formación de izquierdas aseguró a través de su comunicado que "sobrepasa todos los límites de la legítima acción política que los partidos pueden y deben ejercer desde la oposición. Amenazas, demandas judiciales, tergiversación de la información, campaña de descrédito… y todo ello aderezado con la presión que ejerce la multinacional contra los vecinos, a los que coacciona con procedimientos judiciales para cobrarles por un servicio que no ha prestado".

"Se trata de una situación bastante surrealista, -aseguró Domingo Pedro García- ya que es difícil entender cómo se puede defender la municipalización de los servicios públicos, como hace el PSOE, e ir de la mano de una multinacional como Aqualia para 'tumbar' al alcalde, tal y como está ocurriendo en Torrecera". "Aunque al menos, a diferencia del delegado de Medio Ambiente, que dice una cosa y hace otra en relación a la gestión pública del agua, los socialistas pedáneos son consecuentes con sus palabras. Su lema es, tal y como expresaron, sí a la gestión pública, pero no desde el Ayuntamiento de Torrecera", añadió Pedro García.

"Lo verdaderamente grave", afirma el coordinador, "no es ya el hecho que desde la delegación de Medio Ambiente se tenga paralizado el trámite administrativo que concluya de manera definitiva con el expediente de la gestión directa del servicio del agua por parte del Ayuntamiento de Torrecera, sino que esta pasividad está permitiendo a Aqualia quemar sus últimos cartuchos para intentar cobrar a los vecinos por un servicio que no presta desde que, en enero de 2015, así le fuese comunicado por el Ayuntamiento de la pedanía, entidad autónoma y competente en materia de prestación del servicio de abastecimiento de agua según la normativa vigente".

En este sentido, según Pedro García, "resulta totalmente aberrante que Mamen Sánchez y José Antonio Díaz estén día sí y otro también de rueda fotográfica junto al gerente de Aqualia, mientras que la multinacional está interponiendo procedimientos monitorios contra los vecinos de Torrecera". "A ver cuando se enteran que las inversiones que Aqualia tiene que hacer en la ciudad son una obligación de la empresa contraída en base al pliego de condiciones de la concesión del servicio, y no un acto de caridad que hace la multinacional para con los jerezanos", concluyó el responsable de IU.