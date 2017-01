IU alerta de que los plazos se "agotan" para negociar un gobierno tripartito

Izquierda Unida presentó ayer el balance de la actividad desarrollada por su grupo municipal en el Ayuntamiento durante el pasado año. El portavoz y líder de la formación, Raúl Ruiz-Berdejo, estuvo acompañado por la concejal Ana Fernández, y compañeros de partido como Domingo Pedro García, María Román, Jesús Parra y Sebastián Chilla.

La cita en la que IU repasó 2016, también sirvió para avanzar las líneas de trabajo para el presente ejercicio y analizar la situación de bloqueo en las negociaciones entre Ganemos y el PSOE para un posible pacto. "¿IU entrará en el gobierno? Ahora mismo esa respuesta no la podemos dar. Entrar en el gobierno con 7 concejales del PSOE entraña grandes dificultades para llevar a cabo nuestras políticas. Sí creemos que Ganemos y el PSOE están condenados a entenderse por el bien de esta ciudad y nosotros estamos para facilitarlo", declaró Ruiz-Berdejo. El portavoz de la organización añadió que "si se dan garantías para aplicar nuestras políticas desde luego no lo vamos dudar. Puede haber más margen de maniobra para ello si hay acuerdo entre Ganemos y PSOE".

Aunque la predisposición de IU es avanzar en esas negociaciones, también advirtieron de que "se está agotando el tiempo". "Estamos en conversaciones con Ganemos, pero no vamos a estar mareando la perdiz. No vamos a estar en un debate permanente y ya vamos muy tarde. Dentro de poco quizás los márgenes se agoten", declaró el líder de IU. La formación consideró que la "fecha de caducidad" para un posible pacto está "a final de este mes". "Es una cuestión lógica y evidente, a ver si se nos va acabar el mandato debatiendo si se entra o no... Con independencia de cómo terminen esas conversaciones, IU tiene claro que tienen que permitir acabar con esta crisis de gobernabilidad, con un gobierno tripartito o sin un gobierno tripartito", reiteró Ruiz-Berdejo.

Balance 2016

IU puso ayer en valor el trabajo desarrollado por la formación durante el pasado año, destacando que ha sido "muy diverso" y se ha basado en cuatro líneas estratégicas: fiscalización y mejora de la gestión interna del Ayuntamiento, apoyo a colectivos sociales y laborales, desarrollo socio-económico, y desarrollo rural.

"2016 constata una evidencia. Nadie en esta corporación tiene más políticas que las que ha puesto sobre la mesa IU. Mientras que el resto de los grupos se ha dedicado a confrontar, a guerrear o han permanecido instalados en el infantilismo político, IU ha puesto un modelo de ciudad, un proyecto y mil y una iniciativas", aseguró Ruiz-Berdejo. El portavoz de la formación reconoció que han tenido "importantes roces con el gobierno, fundamentalmente como consecuencia de los obstáculos que ha puesto al plan de desarrollo rural, al desarrollo del pacto social por el agua pública, al proceso de municipalización del agua en Torrecera, a la negativa inicial a municipalizar el servicio de ayuda a domicilio, y a la negativa de reincorporar a los trabajadores del ERE".

Dentro de la línea de fiscalizar y mejorar la gestión interna del Ayuntamiento, IU destacó actuaciones y propuestas como las siguientes: el plan de eficiencia energética, el cambio de las ordenanzas municipales reguladoras del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua y "la alerta sobre la inacción del gobierno con respecto a los planes provinciales de Diputación y la posible pérdida de las subvenciones para las ELA", entre otras.

En el apartado de las medidas para el desarrollo socio-económico de la ciudad, el partido señaló que se ha trabajado en propuestas e iniciativas como el proyecto Parque Cultural Tierras de Sidueña (ITI) y en un plan de desarrollo cultural. La concejal Ana Fernández repasó las iniciativas de la organización en los Fondos Edusi, poniendo en valor el trabajo en líneas estratégicas como el plan de eficiencia de recursos hídricos, la mejora del sistema informático para la gestión de licencias municipales, la semipeatonalización de la plaza de la Angustias, la reconversión del edificio de la plaza Esteve en un centro artístico para uso de colectivos culturales, y el plan de formación y empleo para colectivos desfavorecidos.

García valoró positivamente el trabajo realizado durante 2016 por la organización, resaltando que las medidas presentadas "han sido fruto de un trabajo meditado", destacando especialmente el ejecutado en el pasado ejercicio en la zona rural.

"Detrás de las propuestas hay muchas horas de trabajo y de estudio. IU presenta propuestas elaboradas que van más allá del titular vacío y lo que presentamos hoy es sólo un resumen del trabajo de la organización", subrayó Ruiz-Berdejo. Para 2017, la formación continuará "en la línea de 2016", dando mucho protagonismo al "trabajo de fiscalización" y poniendo especial énfasis en "conseguir que esta ciudad tenga una estrategia".