IU critica que el techo de la asociación vecinal de La Guareña lleva meses sin repararse

Izquierda Unida sigue realizando una ronda de visitas por las barriadas rurales con objeto de conocer de primera mano las deficiencias de las mismas y las reivindicaciones sus vecinos.

Así, y tras asistir a la reunión de la asociación vecinal de Cuartillos, donde tomaron nota de los problemas que afectan a los vecinos, el portavoz municipal de la formación, Raúl Ruiz-Berdejo, y su coordinador local, Domingo Pedro, se han reunido con la delegada de La Guareña con objeto de evaluar las actuaciones realizadas en la barriada a instancias del grupo municipal de IU, así como verificar el estado de aquellas deficiencias que aun no han sido subsanadas.

En este sentido, Ruiz-Berdejo calificó ayer de satisfactorias tanto las actuaciones de mejora realizadas en el carril principal de acceso a la barriada como la obra de canalización de aguas pluviales, ambas realizadas gracias al Profea, así como las labores de pintura llevadas a cabo en el parque infantil, en el que también se han sustituidos algunos elementos de juego que estaban dañados.

No obstante, Ruiz-Berdejo señaló que todavía quedan muchas deficiencias que subsanar en la barriada, como pueden ser la mejora del alumbrado o la falta de instalaciones deportivas para que niños y jóvenes puedan emplear su tiempo de ocio en actividades saludables. "Pero lo que no es de recibo, -indicó el concejal- es que todavía no se haya reparado el techo de la asociación vecinal de la barriada, que sufrió un derrumbe parcial hace ya un año, y que hace que los usuarios tengan restringido el acceso a parte de las instalaciones por motivos de seguridad. Esto no hace sino poner de relieve una vez más el escaso interés que el gobierno local del PSOE muestra por la zona rural de Jerez, a la que tan sólo visitan cuando hay que hacerse una foto en algún festejo popular o cuando se acerca el periodo electora".

Para finalizar, los asistentes a la reunión se emplazaron para, junto al delegado de Cuartillos, realizar una próxima visita al colegio público de dicha barriada rural, al que también asisten los niños de La Guareña, y en el que existen una serie de goteras en la planta superior que impiden el normal funcionamiento de las clases durante los días de lluvia.