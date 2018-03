IU defenderá las demandas que los pensionistas exigieron "masivamente" en las calles

El coordinador provincial de IU Cádiz, Fernando Macías, ha valorado "muy positivamente" el respaldo que tuvieron en la provincia de Cádiz las manifestaciones convocadas el pasado fin de semana en defensa de pensiones dignas. En rueda de prensa ofrecida en Jerez, Macías ha agradecido el "compromiso" ciudadano en toda la provincia y ha apuntado que la provincia, pese a ocupar el segundo lugar en la media de las pensiones de Andalucía, "ha dado un ejemplo importante saliendo a la calle, reclamando no sólo el aumento del 0,25, sino algo mucho más allá". El coordinador de IU Cádiz ha recordado que la provincia, con más de 200.000 pensionistas, ocupa este segundo puesto "porque se apostó durante mucho tiempo por el tejido industrial, centrado en la Bahía de Cádiz y en el Campo de Gibraltar". No obstante, apunta que "en estos momentos hay una desarticulación, un desmantelamiento absoluto de la industria en la provincia de Cádiz y por supuesto, en el Marco de Jerez, por tanto, el dato de las pensiones va a ser maleable y va a ir decreciendo en el tiempo, puesto que no se está haciendo una apuesta importante por la industria y la producción en la provincia".

Macías ha querido recalcar que "al margen de las movilizaciones, en IU ya llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito institucional para corregir esta situación". Y en este contexto se sitúan, según ha explicado, las mociones que IU presentará en los ayuntamientos de toda la provincia y del resto del Estado "en defensa de un sistema público de pensiones garantizado y digno", así como la Proposición No de Ley (PNL) que hoy jueves será abordada en el pleno del Parlamento andaluz.

Entre las medidas que planteará la formación política en la PNL, el coordinador provincial ha destacado la necesidad de reforzar las inspecciones de trabajo para evitar situaciones que se dan en algunos puntos de la provincia y en determinados sectores, como el hostelero, de "semiesclavitud". De igual forma, ha considerado como "uno de los ataques más brutales a la clase trabajadora en los últimos años" el atraso de la edad de jubilación a los 67 años y ha recordado que la apuesta programática de IU siempre ha sido la de adelantar la edad de jubilación a los 60 años, considerada "una edad más que suficiente por los países democráticamente avanzados". IU contempla además, modificaciones legales que permitan la posibilidad de elegir para el cálculo de la base reguladora los 240 mejores meses de toda la vida laboral, sin que éstos deban ser consecutivos. Junto a estas medidas, Macías destaca la apuesta de IU por volver a poner encima de la mesa la ayuda a mayores de 52 años que fue suprimida, actualmente en 55, y ha recalcado que esto es posible "con un buen paquete presupuestario y un buen análisis económico de lo que ocurre actualmente en nuestro país y con un sistema tributario que no haga trampas, que no favorezca a quien roba o a quien defrauda".

El coordinador provincial desgranó alguna medida más de las 11 que incluye la PNL que hoy será abordada en el Parlamento andaluz, como la de fijar la cuantía mínima del subsidio por desempleo en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, actualmente en el 80% del Iprem, elevando todos los subsidios en función de las cargas familiares hasta un 133%. Además, se contempla la modificación de las infracciones para mejorar la lucha contra el fraude de la Seguridad Social; suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social.