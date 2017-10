IU denuncia "el bloqueo" del gobierno local a su Plan contra la Pobreza Energética

Iu Jerez ha denunciado el "bloqueo" al que ha sido sometida su propuesta de Plan contra la Pobreza Energética por parte de la delegada de Bienestar Social, Carmen Collado. Todo ello, según argumentan "pese a contar con una importante partida, incluida en el presupuesto municipal a propuesta de nuestra formación política para el conjunto de las medidas que debían ejecutarse con cargo al mismo".

Tal como detallan, la propuesta de IU radica en la necesidad de que el Ayuntamiento de Jerez, "más allá de pagar las facturas de los ciudadanos que no pueden hacer frente al recibo de la luz, articule toda una serie de medidas para luchar, de forma integral, contra la lacra de la pobreza energética". Para ello, abogan por distribuir puntos de información en los que la ciudadanía "pudiera informarse de todos aquellos aspectos relacionados con el suministro de electricidad". Además, proponen poner en marcha un servicio de micro-préstamos para la puesta en marcha de reformas orientadas "a mejorar la eficiencia energética de las viviendas y a devolver con el ahorro generado con dichas reformas". O, incluso, apuestan por desarrollar "una ambiciosa campaña de información y sensibilización destinada a difundir las diferentes medidas incluidas en el plan, así como información y consejos para que los ciudadanos pudieran optimizar el consumo y avanzar en la eficiencia energética de sus hogares".

Sin embargo, el plan propuesto por IU "se encuentra bloqueado por el Ayuntamiento de Jerez, más concretamente por la delegada de Bienestar Social, Carmen Collado, en el paso previo a la concreción y posterior ejecución de las medidas". IU Jerez asegura que lleva meses esperando que el Ayuntamiento de Jerez encargue la elaboración del mapa de la pobreza energética en la ciudad, que el diagnóstico necesario para perfilar y concretar debidamente las acciones que deben incluirse en el futuro plan estratégico. Para ello, IU puso en contacto a la delegada de Bienestar Social con un equipo interdisciplinar con miembros de distintas universidades, el mismo que ha elaborado el mapa de la pobreza energética de la ciudad de Córdoba y las provincias de Córdoba y Granada y que ya trabaja en la elaboración del de la ciudad de Granada y las provincias de Jaén y Cádiz. "Dicho estudio, con un coste mínimo para las arcas públicas, es imprescindible para abordar con garantías la concreción del plan y su puesta en marcha no implica una excesiva complejidad", afirman desde IU, resaltando que "después de esperar durante más de 7 meses que se encargara dicho diagnóstico, no existe razón que pueda justificar el estado de bloqueo en el que actualmente se encuentra".

A juicio de Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz del grupo municipal de IU, "ponemos sobre la mesa la propuesta de elaboración de un ambicioso plan contra la pobreza energética y no entendemos cómo el gobierno local no es siquiera capaz de encargar el diagnóstico previo". "Ello nos lleva a sospechar que existe algún interés en bloquear una iniciativa, aprobada y con respaldo presupuestario, o bien es tan sencillo como que a este gobierno no se le puede pedir más porque se nos ahoga en un vaso de agua", recalca. "Lo cierto es que el tiempo pasa y el ejercicio presupuestario se agota sin que el gobierno local haya movido un sólo dedo para activar la puesta en marcha del plan y poder ejecutar debidamente la partida", concluyó Ruiz-Berdejo.