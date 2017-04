IU denuncia que el alcalde de Torrecera es "víctima de una campaña de desprestigio"

Iu anunció ayer que llevará a Fiscalía la presunta contratación irregular en la empresa de ayuda a domicilio de la demandante del alcalde de Torrecera, Manuel Bertolet. Desde la formación respondieron ayer así a la petición del PSOE de Jerez para que se pronuncie en relación a la citación de Manuel Bertolet, acusado de un presunto delito de prevaricación administrativa. A juicio de IU Jerez, después de estudiar toda la documentación del caso, "no existe prueba, ni indicio que invite a pensar que el alcalde de Torrecera pueda haber cometido delito alguno de prevaricación administrativa. Como tampoco hubo pruebas, ni indicios, en las demandas anteriores interpuestas contra el presidente de la ELA". "No en vano, -añadieron- desde que se iniciara el mandato, no han dejado de sucederse las demandas, por parte de cargos del PSOE en la pedanía, militantes o simpatizantes, contra Manuel Bertolet. Y todo ello después de que miembros de la Agrupación del PSOE en Torrecera se personaran en el Grupo Municipal de IU en Jerez, pocos meses después de ser derrotados en las urnas, para advertir de su intención de iniciar una campaña de acoso y derribo contra el alcalde de la ELA". "Todas las demandas han sido sistemáticamente archivadas, al no existir base jurídica alguna que las sustentase", recalcaron ayer.

Es por ello que IU Jerez consideró que existen elementos de juicio suficientes para pensar que el alcalde de Torrecera "está siendo víctima de una campaña de desprestigio de la que participan tanto el PSOE, interesado en acceder al gobierno de esta ELA por la gatera, como Aqualia, interesada en hacer negocio con el agua de la pedanía, contra el mandato de los vecinos y los diferentes acuerdos adoptados por la Junta Vecinal".

Según Domingo Pedro, coordinador de IU Jerez, "no vamos a hacerle el juego al PSOE y a sus amigos de Aqualia retirándole nuestro apoyo a Manuel Bertolet sin que exista base alguna, más allá de la presentación de reiteradas demandas que han sido sistemáticamente archivadas, para dudar de su gestión al frente de la ELA". En este punto, desde IU hicieron hincapié en que "lo que tendrá que explicar el PSOE es por qué mantiene su apoyo al secretario local del PSOE en Torrecera y el candidato de los socialistas en la ELA, ambos condenados -que no investigados, ni citados a declarar- por un delito de amenazas contra el alcalde y si no están valiéndose de empresas públicas para alimentar la campaña de acoso contra Bertolet, como invita a pensar el hecho de que la persona que presentó la última denuncia fuera, días después, contratada de forma más que sospechosa para trabajar en la empresa pública que gestiona el servicio de ayuda a domicilio".

A juicio de Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz del grupo municipal de IU en Jerez, "no hemos forzado la municipalización de la ayuda a domicilio para que ningún partido se valga de ella para premiar favores, ni enchufar a sus afines. Queremos tener acceso a ese expediente y si, como sospechamos, existen indicios para pensar que esta persona ha sido contratada de manera irregular, pondremos el asunto en manos de la Fiscalía. A ver si la secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, que es un fraude en sí misma después de pedir el voto con el 'No es no' y permitir con su voto que volviese a gobernar Rajoy, responde a estas preguntas con la diligencia con la que acaba de hacerlo Izquierda Unida".