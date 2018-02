IU exige que el helicóptero del 061 preste servicio durante todo el año

La parlamentaria andaluza de IU Inmaculada Nieto anunció ayer que su formación va a exigir la restitución inmediata del helicóptero de emergencias sanitarias de la provincia de Cádiz doce meses al año, "dado que no se nos quitó por ninguna cuestión que tuviese que ver con la calidad de la atención sanitaria que necesitamos y merecemos en la provincia como en el resto de Andalucía, sino por irregularidades en la concesión del servicio". Hay que recordar que este helicóptero tiene su base en el hospital de Jerez.

Nieto hizo mención al informe policial que avala la causa sobre cómo adjudica la Junta de Andalucía el servicio de aeronaves que prestan las emergencias sanitarias en Andalucía, y que se desprende de una pieza separada del Juzgado número 8 de Sevilla, sobre la adjudicación de servicios contra incendios y "de ciertas prácticas no acordes con la ley, que están siendo investigadas en diversos juzgados de España".

En un comunicado, la parlamentaria indicó que este informe policial "describe de manera escandalosa, la manera en que la Junta ha ido procediendo en la adjudicación de esos contratos desde 2010 a 2016 colocándonos ante indicios ciertos de connivencia absoluta con las empresas prestadoras del servicio". Asimismo, Nieto explicó que "se tienen las horas de vuelo a distintos precios según se hable del servicio de emergencias sanitarias en Córdoba o en Málaga o en Sevilla y se llega al punto de establecer en el pliego de condiciones inicial una serie de condiciones y luego, cuando queda desierto porque la empresa no está de acuerdo, en el procedimiento negociado, la Administración cambia las condiciones pero no las hace públicas al resto de empresas por pocas que sean". Agregó que "en este episodio es en el que se nos cayó tener todo el año un helicóptero de emergencias sanitarias en la provincia de Cádiz, que se cae de las condiciones que se le ponen a la empresa porque no estaba en condiciones de facilitar una aeronave", afirmó Nieto. "No es que no lo necesitáramos, no es que no tuviéramos un volumen de emergencias suficientes como para justificar que no tuviésemos un helicóptero todo el año, como se me dijo a mí por escrito".