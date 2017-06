IU acusa al gobierno de vender un consenso inexistente en el plan de movilidad del centro

Izquierda Unida le ha reprochado al gobierno local que no haya consensuado con el resto de partidos políticos el plan de movilidad del centro histórico. En un comunicado, el coordinador del área de medio ambiente y ecología de la formación, Sebastián Chilla, explicó que en la mesa de movilidad "distintos grupos políticos y colectivos vinculados a la movilidad sostenible y la accesibilidad en la ciudad presentaron dudas y quejas respecto a la propuesta de plan que han sido omitidas en la nota de prensa remitida por el gobierno local para dar una imagen de consenso que no existe". Por ello, le reprochó al edil de Movilidad, José Antonio Díaz, que no acepte "ni críticas ni propuestas por parte de la ciudadanía, ni de los colectivos, ni por supuesto de otros grupos políticos".

A juicio de este partido, en el planteamiento de estos proyectos vinculados al centro histórico no se ha contado con la participación de los vecinos, como los miembros de la asociación de vecinos del centro histórico.

IU considera que este plan "debe elaborarse desde una perspectiva más integral y vertebradora, de manera que encaje en una estrategia de movilidad que abarque toda la ciudad". "Focalizarlo exclusivamente en el centro histórico es un grave error", advirtió Chilla. De este modo, reclama un proyecto de peatonalización del centro histórico "con alternativas para los vecinos y con el fomento del transporte público y el uso de la bicicleta, que ofrezca alternativas y no cause más problemas de movilidad a los vecinos". Para Sebastián Chilla, "el proyecto que presenta el Ayuntamiento contempla la instalación de lectores de matrículas en todos los barrios del centro histórico sin medir las consecuencias así como la eliminación de aparcamientos sin plantear bolsas para los residentes".