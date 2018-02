IU mete presión al presupuesto

Izquierda Unida reta al gobierno local. Ya le ha comunicado que no apoyará el presupuesto municipal de este mientras no dé pasos para cumplir con cinco compromisos alcanzados con esta formación a lo largo de este mandato. Estas condiciones van más allá de las propuestas que ha presentado al documento ya que IU ha fijado como condiciones sine qua non para su sí a la previsión contable que el ejecutivo proceda a desbloquear el traspaso de la gestión del ciclo del agua al Ayuntamiento de Torrecera (donde gobierna esta formación), el inicio de los trámites para que Cuartillos pase a ser una pedanía (actualmente está catalogada como barriada rural), la puesta en marcha del plan contra la pobreza energética, la redacción de un plan técnico para retomar los trabajos de la comisión de desarrollo rural creada tiempo atrás en el Ayuntamiento y la firma del convenio colectivo de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio.

Los dos ediles de la formación, Raúl Ruiz-Berdejo y Ana Fernández, fueron tajantes ayer en una comparecencia pública: o el gobierno se pone al día "con la tarea" o no tendrá el voto favorable de este partido al presupuesto -el pleno sigue sin fecha ya que necesita del sí de Ganemos e Izquierda Unida para que pueda salir adelante-. Alegaron que la imposición de estas cinco condiciones son "una cuestión de honestidad" con su discurso y con su labor "proactiva y constructiva" a lo largo de este mandato.

Eso sí, IU se esforzó en advertir de que no se conformará con un compromiso de palabra del gobierno sino con "hechos". Sobre la gestión del agua al Ayuntamiento torrecero exige que se concluya el expediente que ha iniciado el consistorio matriz para dar su visto bueno al traspaso; sobre la creación de la pedanía de Torrecera demanda que se presente la memoria correspondiente, que debería haber estado lista en diciembre; del plan contra la pobreza energética insiste en que se habiliten los 250.000 euros asignados en el presupuesto del año pasado para hacer un diagnóstico sobre las necesidades existentes; reclama, además, que se desbloquee el plan técnico para poner en marcha las medidas acordadas en la comisión de desarrollo rural; y pide que concluya la negociación con la plantilla del servicio de ayuda a domicilio para mejorar sus condiciones laborales. Ruiz-Berdejo dijo: "Antes de seguir hablando del presupuesto, le pedimos que ponga al día la tarea pendiente porque el grado de ejecución de sus compromisos es muy bajo".

Ahora bien, los ediles también presentaron las medidas que han planteado al presupuesto con un montante total que ronda los 5,9 millones de euros. Además de actuaciones como el plan de desarrollo rural, el plan integral contra la pobreza energética o un plan de formación y empleo con cargo a fondos europeos, demanda la creación de una comisión que fiscalice la labor de las concesionarias municipales. IU reconoció que ve factible que el ejecutivo las incorpore al presupuesto pero insistió en que esto no es suficiente para dar su sí a la previsión contable ya que el requisito previo e indispensable es cumplir con las cinco condiciones anunciadas ayer. "No vamos a permitir que hagan trampas al solitario ni que el gobierno se cachondee de nosotros", incidió Ruiz-Beredejo.

Para sacar adelante el presupuesto, el PSOE necesita contar con la mayoría absoluta (14 votos) pues Partido Popular y Ciudadanos ya han anunciado que se posicionarán en contra (13 noes). Precisamente, ayer hubo una reunión entre estas tres formaciones y técnicos municipales para abordar diversos aspectos del presupuesto. Sin embargo, aún sigue sin fijarse la fecha para que el pleno aborde la previsión contable de este ejercicio.