IU propone rebajar las tasas de la venta ambulante y las industrias callejeras

Iu Jerez considera imprescindible reformar, entre otras, la actual ordenanza fiscal reguladora de la ocupación y aprovechamiento del dominio público local para la venta ambulante, las industrias callejeras y actividades diversas. Según un estudio comparativo llevado a cabo por IU, "en Jerez se produce una disfunción que impide que muchos vendedores puedan instalarse. Y tiene que ver con el hecho de que la tasa que regula su ocupación del espacio público para la venta no reconozca fracciones de tiempo inferiores al mes. Dicho de otro modo, con independencia de que el puesto en cuestión vaya a instalarse por dos días, una semana o el mes entero, el Ayuntamiento de Jerez obliga a los vendedores a pagar la tasa de ocupación de un mes completo".

Tras estudiar la misma ordenanza en otras poblaciones vecinas, Izquierda Unida llega a la conclusión de que "existe en Jerez una disfunción que dificulta que muchos vendedores puedan instalarse, al ser imposible en muchos casos que con las ventas de los días reales que van a estar instalados puedan satisfacer la tasa de un mes completo. En otras poblaciones, es el día la fracción mínima en torno a la cual se articula la tasa, lo que hace que el cobro de la misma se ajuste de manera más certera a las posibilidades reales de los vendedores".

Es por ello que Izquierda Unida ha trasladado al gobierno local una propuesta para que "dicha tasa se ajuste, de manera más fiable, a la ocupación efectiva del espacio, de manera que no se desincentive la instalación de puestos". Para ello, propone que "se concrete una tasa para días sueltos, otra por la instalación durante dos días y una tercera si el vendedor desea instalarse hasta tres días".

A juicio de Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz del grupo municipal de IU, "lo que pedimos es tan sencillo como fácil de argumentar. Si exigimos, como hasta ahora, el pago de un mes completo, estamos disuadiendo a aquellos vendedores que sólo contemplan instalarse días sueltos. Y el perjuicio se lo causamos a ellos, que no pueden instalarse por no compensarles al tener que pagar un mes entero, a los ciudadanos, que no pueden acceder al servicio que prestan, y al mismo Ayuntamiento, que pierde la oportunidad de recaudar por la ocupación".

Tras la reunión mantenida durante ayer con miembros del gobierno local y técnicos municipales, el ejecutivo local se ha comprometido a solicitar los informes oportunos para estudiar y concretar, junto al grupo municipal de Izquierda Unida, la modificación definitiva de la tasa.