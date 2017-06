IU : "Aún queda mucho para decidir cómo ir a las elecciones"

Izquierda Unida, por el momento, no tiene decidido cómo concurrirá a las elecciones municipales de 2019. Su portavoz municipal, Raúl Ruiz-Berdejo, aseguró ayer que, a día de hoy, la adopción de esta decisión no está entre sus prioridades puesto que "todo el tiempo que se dedique ahora a las elecciones de 2019 no se está empleando en atajar y atacar los problemas de los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí".

Al ser preguntado por la posibilidad de que concurra junto a otras formaciones -a nivel andaluz se está abordando la posibilidad de una coalición con Podemos, tal y como se hizo para las generales- el edil indicó: "Tenemos todavía mucho tiempo por delante, tenemos muchas cosas de las que ocuparnos y preocuparnos". "Cuando llegue el momento hablaremos de cómo vamos a concurrir a esas elecciones y quienes van a ser las personas que lideren ese proyecto, pero nosotros creemos que a mitad de mandato no es momento de hablar de eso", agregó.

No obstante, hace unos meses se produjo una primera toma de contacto entre Podemos e Izquierda Unida para buscar puntos de encuentro de cara a la posibilidad de concurrir juntos a los comicios municipales previstas para mayo de 2019. Tampoco Ganemos tiene decidido si concurrirá en solitario o bien se integraría en una coalición de izquierdas.