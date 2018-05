IU le reprocha al ejecutivo que venda proyectos que "aún no están definidos"

Izquierda Unida acusó al gobierno local del PSOE de realizar una "utilización partidista y torticera" de los órganos de participación ciudadana del Ayuntamiento. Así le reprochó que haya "repetido las maniobras" del PP de convocar los órganos de participación ciudadana "a tan solo un año de las elecciones" como ha realizado con los consejos de distrito. La formación lamentó en un comunicado el procedimiento de convocatoria porque que se ha realizado, a su entender, "de forma precipitada y oportunista y prescindiendo en algunos casos prescindiendo de asociaciones y colectivos vecinales de primer orden sólo por haber tenido una voz crítica con la acción de gobierno".

Asimismo, le reprochó que en todos los consejos de distrito haya presentado su proyecto de reurbanización de la plaza y calle Arroyo cuando es una actuación que solo afectaría al distrito centro. IU le censura que venda este proyecto como una "realidad a partir del próximo verano" cuando aún no se ha terminado de redactar el proyecto ni se ha presentado a la convocatoria de los fondos con los que se quiere financiar -es una de las líneas de ayuda de los fondos europeos de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada)-. De hecho, este partido advirtió que en la reunión del consejo de distrito de la zona centro hubo técnicos municipales que apuntaron que "el proyecto ni siquiera es aún un boceto y que hay muchos interrogantes por resolver, como los problemas derivados de la vigencia de la zona ORA o el paso por el propio arco del Arroyo, sobre el que los técnicos no tienen aún claro qué hacer". "Esta incongruencia a la hora de vender proyectos que no existen o que no está terminados por parte del gobierno local, denota no sólo un uso partidista de la administración local, hablando de futuribles, sino una falta de respeto enorme hacia todos los jerezanos, que están cansados ya de que les vendan la piel del oso antes de cazarla".