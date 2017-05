IU respalda las demandas de la asociación del Centro Histórico

Tras una reunión con la asociación de vecinos del Centro Histórico para tratar diversos temas sobre estos barrios de la ciudad, Izquierda Unida ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la incorporación de esta asociación de vecinos a los órganos de participación ciudadana. Hasta ahora esta numerosa asociación vecinal, que no forma parte de las dos federaciones vecinales que ya están en estos órganos de participación, ha quedado al margen.

Durante la reunión se abordaron asuntos como "la dejadez institucional en los trámites vinculados a licencias urbanísticas, el descontrol de los veladores y la carga y descarga, la situación del PGOU en la zona centro, la movilidad, la accesibilidad y los problemas de despoblación". La formación de izquierdas se ha hecho eco de las reivindicaciones de este colectivo y denuncia que el gobierno local no haya contado con ellos a la hora de elaborar los proyectos que ha anunciado el propio Ayuntamiento para el centro histórico.

A este respecto, el grupo municipal de IU ya preguntó en el anterior pleno municipal sobre la situación del Plan Director del Centro Histórico que el gobierno anunció hace ya más de un año y que no ha visto la luz. Ana Fernández, concejala de IU, asegura que "según fuentes internas del Ayuntamiento el Plan Director del Centro Histórico no existe como proyecto en sí mismo; no es más que una simple declaración de intenciones sin organizar, desarrollar ni profundizar".