IU responde a la alcaldesa: "Queremos más hechos y menos declaraciones"

Izquierda Unida mantiene sus condiciones para poder aprobar el presupuesto. En un comunicado, la formación quiso responder a las acusaciones de "chantaje" por parte de la alcaldesa, Mamen Sánchez. Su portavoz, Raúl Ruiz-Berdejo, sentenció: "La cuestión no está en si meten más o menos de las partidas que planteamos en el presupuesto sino está en que la experiencia nos dice que después se bloquean muchas de ellas, de manera intencionada. Por eso, porque queremos más hechos y menos declaraciones de intenciones, exigimos que antes de pedirnos fiado el apoyo a un nuevo presupuesto, paguen las deudas que tienen con esta formación y con el conjunto de los jerezanos".

IU ha exigido el reconocimiento de la gestión directa del agua por parte del Ayuntamiento de Torrecera, el inicio del expediente para la conversión en pedanía de Cuartillos, la firma del convenio con las trabajadoras de la ayuda a domicilio, la elaboración del plan técnico de desarrollo rural y la puesta en marcha del plan integral contra la pobreza energética.

En este sentido, añade que IU demanda como condición para mantener el diálogo con el gobierno para aprobar el presupeusto "no es más que el respeto a los compromisos previamente acordados y sistemáticamente incumplidos". "Si no cumplen con los acuerdos que tenemos pendientes es que no son de fiar. Y si no son de fiar, no cometeremos el error de fiarles nuestro apoyo, ni toleraremos que continúen con su estafa", agregó Ruiz-Berdejo. Asimismo le reprochó a la alcaldsea que, "lejos de asumir la crítica y ponerse a trabajar para cumplir con lo acordado, juegue a vestirse de víctima y a plantear un verdadero chantaje a esta organización política para que apruebe un nuevo presupuesto sin demostrar antes que son capaces de respetar los acuerdos ya asumidos".