Imágenes de unidad en el homenaje a la memoria de Miguel Ángel Blanco

El Ayuntamiento secundó ayer el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a las doce de la mañana en homenaje a la memoria de Miguel Ángel Blanco, 20 años después de su secuestro y asesinato a manos de terroristas de ETA. El acto se celebró a las puertas del Consistorio y contó con la presencia de representantes de todos los grupos del pleno y de autoridades como los consejeros de Cultura y de Economía de la Junta, Miguel Ángel Vázquez y Antonio Ramírez Arellano, y de los delegados territoriales Juan Luis Belizón, Remedios Palma y Gema Pérez. Asimismo, acudieron representantes de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo.

El acto de por la mañana estuvo marcado por la unidad, pues no faltaron representantes de todos los grupos políticos, toda vez que la moción en el pleno presentada por el PP semanas atrás salió adelante con los votos favor de los populares, Ganemos y Ciudadanos, frente a la abstención de PSOE e IU. La tardanza, según la formación conservadora, a la hora de organizar este minuto de silencio (que no fue oficialmente convocado hasta el martes), había provocado que el PP organizara un evento paralelo frente al monumento a las Víctimas del Terrorismo, en la plaza del Caballo. A este segundo acto acudieron varias caras conocidas del Partido Popular, como María José García-Pelayo (que también acudió al del Ayuntamiento); la ex alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez; el subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz; amén del líder de Ciudadanos en Jerez, Carlos Pérez; o el presidente de la federación de vecinos 'Solidaridad', Sebastían Peña. Esta segunda concentración contó con una mayor presencia de ciudadanos anónimos.

La concentración de la tarde contó con mayor presencia ciudadana y miembros del PP y C's

Por la mañana, la alcaldesa insistía en que "la sociedad española había salido a la calle muchas veces para denunciar la violencia, pero nunca como aquella vez, porque vivimos minuto a minuto ese secuestro y supuso un revulsivo en la lucha contra el terrorismo". Estuvo acompañada por Félix Gabay, vocal de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, que recordó cómo en aquel año 1997 "se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas en contra del terrorismo".

Por la tarde, el acto comenzó en la plaza del Caballo con la lectura de un manifiesto, en voz de la ex alcaldesa y diputada nacional García-Pelayo, que se emocionó al recordar "aquellas 48 horas" en las que la ciudadanía estuvo en vilo a la espera del fatal desenlace. "Arrebataron la vida a un hombre joven por sentirse vasco y español sin complejos". A día de hoy, defendió, "tiene que haber vencidos, los terroristas y sus cómplices. Hemos vencido policialmente, pero queda mucho por hacer, cientos de crímenes sin resolver, exigir que se disuelva ETA y neutralizar su estrategia de blanqueo".

Los que con más emoción vivieron el acto de ayer fueron las víctimas del terrorismo etarra. Francisco Mateo, vejeriego, perdió a su hermano, cabo primero de la Guardia Civil, en Ordicia, en 1987. Teresa Decarlini quedó viuda tras el asesinato de su marido, Alfredo Jorge Suar, medico de la prisión de El Puerto. Sebastían Fernández, jerezano, sufrió él mismo un atentado cuando se encontraba junto a decenas de compañeros guardias civiles en un autobús en Logroño. "Murió un amigo mío, teniente, y hubo 60 heridos, tres de ellos graves, entre ellos yo", contaba ayer. Guadalupe Sánchez Polo no perdió a nadie, pero su hermano Juan Manuel, inspector de la Policía Nacional en los 80 en el País Vasco que acabó siendo jefe de la Policía Local de Jerez, sufrió tres atentados de los que escapó por poco y con secuelas. Él se encuentra en Extremadura, su tierra, y ella es actualmente responsable de la AVT. "El Ayuntamiento debería de estar aquí. Como víctima, todo lo que sea apoyo político es bienvenido, pero sólo lo hemos encontrado en el PP y UPyD en estos años, y poco más. Los etarras están en la calle y no han pedido perdón. Es muy doloroso para nosotros", sentenciaba.