La Ina recurrirá al Defensor del Menor por las nuevas adscripciones

El Ampa del colegio de La Ina está preparando un informe que remitirá al Defensor del Menor para pedir su amparo por la nueva adscripción de instituto, que obliga, según los padres, a realizar a los alumnos muchos más kilómetros. Tras el debate de la proposición no de ley presentada el pasado jueves por el PP en el Parlamento andaluz y que fue apoyada por todos los grupos, excepto por el del PSOE, el delegado de Alcaldía de La Ina, Carlos Vidal, señaló ayer que la Ampa está estudiando endurecer las acciones si la delegación de Educación no da marcha atrás a su decisión de cambiar el instituto de referencia, hasta ahora el Fernando Quiñones, por el de La Barca. De hecho, los padres y madres plantean ya llevar a cabo un corte de carretera.

Vidal indicó que el recurso al Defensor del Menor responde no sólo a la situación de los alumnos del colegio de La Ina, sino también en general a la de otros muchos de la zona rural ya que en el colegio de Lomopardo también hay escolares afectados que verían incrementado el trayecto para ir al instituto de La Barca. "La Junta no puede hablar de criterios pedagógicos, cuando no se tiene en cuenta que hay niños que van a tener que levantarse una hora antes, estar más tiempo en un autobús, con el riesgo que ello supone, y llegar mucho más tarde a comer a sus casas, porque no hay que olvidar que el instituto de La Barca no tiene comedor".

Educación dice que los cuatro alumnos de El Mojo podrán ir al Fernando Quiñones

Por su parte el delegado provincial de Educación, Juan Luis Belizón, que visitaba ayer las obras del colegio de San José Obrero, defendió el trabajo realizado por el Servicio de Planificación de la Consejería. "Lo que se traslada como una improvisación es un trabajo de largo tiempo en el que la comisión de directores muestra abiertamente los centros que están sobremasificados tanto para el año que viene como para el periodo comprendido desde la actualidad a 2022". Agregó que lo que se ha hecho es "una redistribución de la ratio. Se trata de una acción de solidaridad en la escolarización. Es bien sabido que es una responsabilidad de la Administración proporcionar una plaza a cada alumno. Cada niño tiene un centro, pero, además, si un padre o madre no quiere dicho centro en marzo puede presentar solicitud en cualquier otro instituto", apuntó.

Belizón dijo que con la Ampa del colegio de La Paz se llegó a "un acuerdo político" en cuanto a su adscripción al instituto Coloma "para facilitar el transporte para un trayecto de 800 metros más hasta el nuevo centro". En lo que se refiere a la polémica por los largos trayectos de los alumnos de las barriadas rurales, Belizón negó en primer lugar que la Junta quiera eliminar la Secundaria en La Ina y Lomopardo y aseguró que sólo los alumnos de El Mojo y Baldío Gallardo recorren 5 kilómetros más con el nuevo instituto de referencia. "Sobre estos alumnos, que son cuatro, no hay problema para que vayan al centro donde estaban. Además hay plazas. Caben 7 u 8 alumnos más sin problemas. Si presentan la preinscripción podrán hacerlo y así se lo hemos dicho a las familias".

Igualmente, Belizón criticó la postura del PP, "al que le importa un pimiento la educación pública y que está emborronando todo este asunto". Hay que recordar que el pasado jueves el parlamentario popular Antonio Saldaña defendió en la Comisión de Educación del Parlamento una proposición no de ley para pedir que se dé marcha atrás a los cambios en las adscripciones en Jerez, unos cambios a los que ya han mostrado su oposición los padres de los colegios de La Ina, Lomopardo Gibalbín y La Paz. Saldaña señaló en su intervención que el cambio de adscripción va a provocar que haya "niños que tengan que hacer diariamente hasta dos horas de recorrido para ir a clase, algo que sin duda, afectaría a su rendimiento académico". Inmaculada Nieto, parlamentaria de IU, apoyó la proposición porque, según dijo, aunque sean pocos los alumnos a los que llega a afectar este incremento del recorrido, "hay que tener en cuenta el daño que de forma premeditada se les hace", por lo que reclamó un cambio en la decisión de Educación y que se mantengan las adscripciones como estaban. Ciudadanos, a través de su parlamentaria Marta Escrivá, calificó como un despropósito pretender que los niños realicen más kilómetros y consideró que pese a que Educación alude a un consenso en la planificación de los cambios, "no se ha hablado con los afectados". No obstante, recordó a los padres que las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento "por lo que no queremos generarles falsas esperanzas". En la misma línea el parlamentario de Podemos, Jesús Alberto de Manuel, señaló que "al final se demuestra que las familias no eligen los centros, sino que es la delegación de Educación quien elige por las familias y a ellas no se les ha preguntado, lo que supone un déficit democrático".

Frente a las críticas, Araceli Maese, del PSOE, defendió que la planificación que se ha hecho tiene un consenso amplio de la comunidad educativa de Jerez y que responde a la necesidad de equilibrar las ratios, ya que hay zonas con una masificación en las aulas, poniendo como ejemplo el Fernando Quiñones, mientras que en otras ocurre todo lo contrario. Con respecto a los kilómetros que tendrán que realizar los alumnos, aseguró que algunos incluso tendrán menos distancia acudiendo al instituto de La Barca. Maese acusó al PP de manipular al resto de los grupos parlamentarios para conseguir el respaldo a su propuesta.