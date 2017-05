Inician protestas para exigir la apertura del centro de La Milagrosa

Las asociaciones y colectivos vecinales que constituyen la Coordinadora sanitaria Noreste-Este han mostrado su hartazgo ante los continuos incumplimientos de los plazos para la apertura del centro de salud de La Milagrosa y mostrarán ese malestar en la concentración que han convocado para el próximo día 31 a las once de la mañana en las puertas de unas instalaciones sanitarias terminadas desde hace tiempo pero sin visos de entrar en funcionamiento. Manuel Cazorla, presidente de la asociación de vecinos de El Pinar y de la mencionada coordinadora, que nació precisamente a raíz de los continuos retrasos en la apertura de este centro de salud, señaló que mañana lunes se reunirán con el gerente del área sanitaria, Julio Egido, al que habían pedido un encuentro para abordar las carencias sanitarias en esta amplia zona de Jerez. Agregó, no obstante, que también han solicitado una reunión a la alcaldesa Mamen Sánchez y al delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, con el mismo fin y que aún están pendientes de respuesta.

La coordinadora impulsa además junto los profesionales de Marea Blanca Jerez una plataforma sanitaria abierta a todos los colectivos que, según dijo Cazorla, defiendan una sanidad pública de calidad, democrática y participativa. De hecho a la concentración se invitará a asociaciones y partidos políticos que quieran sumarse.

La coordinadora afirma que los vecinos están hartos de los continuos incumplimientos

El portavoz de la coordinadora puso de manifiesto la importancia que tiene para un elevado número de vecinos la apertura del centro de salud de La Milagrosa ya que supondrá la descongestión de otros centros como el de La Granja, Las Delicias y Montealegre y teniendo en cuenta además que a las nuevas instalaciones se trasladará el servicio de Urgencias extra hospitalario ubicado ahora en módulos prefabricados de La Granja.

Lo paradójico de la trayectoria de este centro de salud es que el problema para su apertura está ahora, según admite el propio Ayuntamiento, en la existencia de un talud que compromete la seguridad de los usuarios, que está allí desde siempre y que aún no se ha eliminado, pese a que el proyecto de las instalaciones se realizó hace años y el centro lleva terminado meses y dotado con todo el mobiliario. El Ayuntamiento ha iniciado ya la tala de unos eucaliptos, paso previo para acometer la eliminación del talud, pero Cazorla mantiene que no se observa un ritmo de trabajo que permita abrir el centro ni a finales de este mes ni siquiera a principios de junio. Los vecinos reclaman, además de la desaparición del montículo, la adecuación de una zona de aparcamientos ya que el traslado del punto de Urgencias a este centro implicará que un elevado número de personas de toda la ciudad se desplacen a las instalaciones. Hay que pensar que las Urgencias de La Granja atendió el pasado año a 39.379 pacientes, una cantidad muy superior a las urgencias que se asisten en Jerez Centro, en la calle José Luis Díez, que contabilizó 27.084 asistencias urgentes en 2016.

La federación de asociaciones de vecinos 'Solidaridad' es otra de las entidades que ya ha anunciado también su participación en la concentración. Su vocal de salud, José Saborido, manifestó que, independientemente de los resultados de la reunión de mañana con el gerente del área sanitaria, "nosotros no vamos a bajar la guardia, porque hay una falta de recursos humanos y económicos y mucho nos tememos que cuando se abra La Milagrosa no se contrate personal y se redistribuya el que ya está en los otros centros de salud, con lo que al final tendremos unas instalaciones mejores pero las mismas carencias ". Saborido recordó además los problemas que se plantean, sobre todo en verano, por las vacaciones de médicos que no se sustituyen en su totalidad, o en el caso de bajas o permisos.

La Milagrosa tenía que haberse abierto prácticamente al mismo tiempo que el centro de salud de la zona Sur, pero los retrasos se han ido acumulando. El pasado enero el consejero de Salud, Aquilino Alonso, apenas concretó ya fechas y se limitó a afirmar sobre este centro que abriría "en breve". La coordinadora espera que de la reunión con Egido puedan obtener algún tipo de información. "Nosotros no le vamos a echar a él la culpa de los retrasos porque ha llegado hace poco tiempo, pero tampoco queremos más incumplimientos de palabra y de fechas. Estamos dispuestos a colaborar en lo que nos pidan y ya lo hacemos, pero sin más promesas que luego no se cumplen", señaló Cazorla.