La Inmaculada podría celebrase sin un palio en la Catedral

Desde hace dos años, la pontifical que celebra la festividad solemne de la Inmaculada ha estado presidida por la presencia de una imagen de Dolorosa. Si hace dos años era la Virgen del Perpetuo Socorro de la hermandad del Perdón -habría que recordar que fue tras la restauración a la que fue sometida- el pasado año contó con la presencia de la Virgen de la Amargura al cumplirse setenta años de la fundación de la cofradía precisamente en el primer templo de la ciudad. Mucho se ha comentado sobre la posibilidad de que este año estuviera presidida esta celebración por la imagen de la Esperanza de la Yedra Coronada. Según ha podido saber este medio por fuentes solventes, desde Bertemati aún no se ha decidido nada al respecto. Está pendiente una reunión con el prelado de la Diócesis, monseñor Mazuelos Pérez, para dar forma al último trimestre de año. Sin embargo, desde la delegación se afirma que la presencia de un palio no es obligatoria y que este año se podría estar pensando en un 'formato' distinto. Por tanto no se descarta la presencia de la Esperanza de la Yedra pero tampoco se afirma, ni tan siquiera se hace un guiño desde 'palacio' a la hora de contemplar esta posibilidad.

El año cofrade, por tanto, a día de hoy cuenta con la salida extraordinaria de Señor Orando en el Huerto así como la salida extraordinaria a la Merced de la Virgen de la Piedad en los primeros días de noviembre. La Santísima Virgen del Carmen irá hasta la Merced también este año en su tradicional salida como un acontecimiento que ya se espera entre cofrades y fotógrafos.