"Insistiremos para dar contenido a los espacios de convivencia"

La asociación de Palos Blancos ha mostrado su satisfacción ante la respuesta municipal a las distintas propuestas transmitidas por Ciudadanos e IU en el pleno municipal de este mes. El colectivo que preside Jesús Palomo considera un "logro" que el gobierno local se haya comprometido a realizar tres de sus cinco demandas. Los vecinos de Palos Blancos-Rotondas de Hipercor confían ahora en que el Ayuntamiento de Jerez "dé una solución pronto a las tres reivindicaciones que los socios aprobaron en la asamblea anual de marzo pasado". El presidente de la asociación vecinal, Jesús Palomo, ha valorado por ello "positivamente" las respuestas a las preguntas planteadas por los portavoces municipales de Ciudadanos, Carlos Pérez, y de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, al delegado de Participación e Infraestructuras, José Antonio Díaz .

En concreto, los representantes vecinales transmitieron a todos los grupos municipales sus cinco prioridades centradas sobre todo "en dar contenido a los espacios públicos existentes" y, tras la visita de estos dos partidos políticos de la oposición a la zona, fueron ellos los responsables de trasladarlas al pleno municipal. "Algo que agradecemos enormemente", recalca Palomo.

Reivindican nuevos parques caninos e infantiles y mejoras en los aparcamientos

El presidente vecinal recuerda que el último pleno "el delegado de Participación y el gobierno municipal se han comprometido a que se instale un parque biosaludable en el Parque Atocha y a la vez a que se amplíe el parque infantil existente". Igualmente, el ejecutivo de Mamen Sánchez "se ha comprometido a que se va a dar luz, alumbrado público, a los 400 metros de calzada que hay entre el parque canino de Palos Blancos y el campo de fútbol de San José Obrero". Se trata de un tramo que permanece a oscuras desde "hace tres años".

A pesar de la satisfacción por los compromisos logrados, desde la asociación de Palos Blancos insisten en que aún quedan pendientes otras "preocupaciones e inquietudes" a las que no se han dado respuesta. Es el caso de las referentes "al parque andaluz Antonio Sanz, a las bolsas de aparcamientos o a los matojos que van paralelos a la vía del tren donde habitan ratas". A estas reivindicaciones "han respondido que se estudiarán más adelante".

Jesús Palomo recuerda que llevan ya cuatro años pidiendo la instalación de un parque infantil en el parque andaluz Antonio Sanz Zamorano "y seguiremos en la lucha. En el pleno tuvimos un 'no' por respuesta al parque canino allí y un 'no' al parque infantil y zona de merendero, que es peor". El representante vecinal agradeció la intervención de Raúl Ruiz-Berdejo, como portavoz de IU, "por insistir en el pleno municipal para que se nos dijera un sí o un no. Un salto a la piola es para mí un no". "El parque parece estar gafado tanto con el PP como con el PSOE en el gobierno municipal", añade el presidente añadiendo que "hay un parque infantil en el escampado de detrás de Las Flores podrían trasladarlo". "Es una idea que no falta el respeto a los jaramagos que lo rodean", ironiza Palomo, haciendo hincapié en que "no dejaremos de insistir desde mi asociación por darle contenido a los espacios de convivencia como son los parques públicos".

Por último, Jesús Palomo detalla que "respecto a la subvención impagada de 2009 a nuestra asociación vamos a demostrar al delegado y al Interventor que cumplimos escrupulosamente los plazos de entrega de los documentos y facturas justificativas como marcaban las instrucciones de la convocatoria y todo ello en tiempo y forma".