Inspectores piden modificar una "obsoleta" Alta Inspección educativa

Tras las denuncias de casos de adoctrinamiento en las aulas catalanas el Ministerio de Educación ha señalado que hay que reforzar la Alta Inspección educativa, pero los inspectores piden "ir más allá" y replantear el modelo actual, "bastante limitado y obsoleto". Lo ha dicho en una entrevista Jesús Marrodán, el presidente de la Unión Sindical de Inspectores Educativos (USIE): "Necesitamos que la Alta Inspección esté dotada de inspectores, un personal cualificado que haya tenido que aprobar unas oposiciones y no dependa del Gobierno de turno"; "de este modo conseguiríamos cierta independencia profesional". Para Marrodán, es necesario "modificar totalmente la Alta Inspección" porque "no tiene sentido una Alta Inspección en la que no hay inspectores y que solo cuenta con una plantilla ridícula en cada autonomía".

El presidente de USIE, que aboga por una Inspección más coordinada, reconoce tener constancia de compañeros que en Cataluña "están viviendo una situación estresante" para ellos, pues "existe una fractura social que también está llegando a los inspectores". "Hemos visto los vídeos, hemos leído las quejas de algunas madres. No sabemos el grado de relevancia con que están ocurriendo, si son muchas o son pocas, no sabemos cuántas, pero hay cosas que ocurren", explica Marrodán. Precisamente USIE ha denunciado la apertura de un expediente disciplinario al inspector que denunció en la prensa "el adoctrinamiento al que es sometido el alumnado en determinados centros educativos catalanes".