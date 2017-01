Interior investiga la muerte del menor inmigrante en Barbate

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró ayer en Córdoba que el Ministerio del Interior abrirá una investigación para esclarecer el hallazgo el pasado viernes en la costa de Barbate del cuerpo sin vida de un niño de unos seis años de edad de origen subsahariano. Todo apunta a que el menor viajaba en la patera que naufragó hace dos semanas en el Estrecho y que dejó entonces cinco cadáveres en playas de Algeciras y Tarifa.

En una rueda de prensa, el número dos del Ministerio del Interior destaco que se seguirá "trabajando para que no se produzcan situaciones de este tipo", porque "es necesario que se consiga evitar el tráfico con seres humanos". Al respecto, comentó que "antes de ayer ya se habían producido diferentes avistamiento de balsas que hicieran intuir que se había incrementado la intensidad del flujo marítimo", a lo que ha añadido que "las mafias aprovechan cualquier oportunidad para hacer negocio con personas".

En este sentido, indicó que "desgraciadamente ese tipo de tráfico tiene como consecuencias situaciones dramáticas que no son evitables, pero que si no actuara Salvamento Marítimo serían absolutamente frecuentes". Y es que, según advirtió, "poner el tipo de embarcaciones que están zarpando en el mar en las condiciones en las que se encuentra el mar en esta época es lanzar a la muerte a muchas personas".

Preguntado por el hecho de que supuestamente el cadáver se encontró el viernes y no se comunicó hasta el domingo, Nieto dijo que no tiene constancia, pero "en cualquier caso, los trámites que se seguirían son los que establece la ley", a la vez que ha subrayado que "no se oculta un cadáver, ni un fallecimiento". Al hilo de ello, aseveró que "habrá trámites que realizar y garantías que preservar durante el tiempo, que son los profesionales que saben cuándo se tiene que dar a conocer y qué cosas se tienen que realizar en ese trámite".

El cadáver del menor fue encontrado por agentes de la Guardia Civil de Barbate a primera hora de la mañana del viernes en la zona de Caños de Meca, muy cercadel Faro de Trafalgar.

El domingo el Secretariado de Migraciones del Obispado de Cádiz y Ceuta acusó a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz de haber ocultado esta tragedia, algo que fue desmentido ayer desde esta institución que representa al Estado en la provincia gaditana.

En concreto, la Subdelegación demostró ayer que el hallazgo del cadáver de este menor fue confirmado el mismo viernes por el propio subdelegado, Agustín Muñoz. Lo hizo durante su visita de ese día a las obras de reforma de la playa de El Palmar, en Vejer, donde únicamente estaba presente una cámara de una televisión local. Allí, sin prensa escrita, ni emisoras de radio, Muñoz trasladó el pésame a la familia del pequeño, lamentó ese suceso y, en paralelo, elogió el trabajo de Salvamento Marítimo a la hora de rescatar pateras en el Estrecho cpn el fin de evitar aún más tagedias de las que ya hay.

Cabe recordar que Salvamento Marítimo suspendió hace doce días el operativo de búsqueda de una patera que partió desde Cabo Espartel (Marruecos) y en la que viajaban cinco de seis inmigrantes hallados sin vida en la costa gaditana el fin de semana del 14 y 15 de enero.

Las explicaciones dadas por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz no dejaron satisfecho al alcalde de Barbate, el andalucistaMiguel Molina, quien ayer avanzaba que remitirá un escrito de queja aesta institución estatal, ante la falta de información que ha rodeado a esta trágica noticia. A las puertas del Ayuntamiento barbateño, donde ayer tuvo lugar una concentración en solidaridad con las víctimas del Estrecho, Molina dijo que él, pese a ser la máxima autoridad municipal de Barbate, no tuvo conocimiento de la existencia de este cadáver hasta el sábado, esto es, 24 horas después del hallazgo.

La aparición del cadáver del menor provocó ayer una cadena de reacciones que, además de lamentar lo ocurrido, sirvió para dos cosas: condenar la política migratoria de España y de la Unión Europea (el coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, llegó a hablar de "asesinato")y cargar, en algunos casos duramente (como el diputado de Podemos por Cádiz, Juan Antonio Delgado) contra el subdelegado del Gobierno por no pronunciarse antes.