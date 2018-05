Irene García cuestiona el nuevo reparto del plan de empleo rural

El Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), un plan para la contratación de desempleados del sector agrario mediante la promoción de obra pública que lleva décadas desarrollándose -es el antiguo PER (Plan de Empleo Rural)-, va camino de convertirse otra vez en motivo de enfrentamiento entre administraciones. La presidenta de la Diputación, Irene García, cuestionó ayer en Jerez el reparto de fondos de la próxima convocatoria entre municipios y pedanías anunciado semanas atrás por la Subdelegación de Gobierno al poner en duda los criterios utilizados para su cálculo. De hecho, advirtió de que Jerez y sus pedanías podrían ver reducidos en unos "500.000 euros" la cuantía a recibir respecto al año pasado, cuyas obras están actualmente en proceso de ejecución.

Estas declaraciones las hizo la dirigente provincial durante una visita a la barriada de El Pinar donde se está acometiendo en estos días el reasfaltado de varias calles (Pinsapo, Guadalhorce, Júcar y Guadaíra) con cargo al denominado Plan Invierte, que utiliza parte del superávit obtenido por el organismo provincial del pasado ejercicio para contratar obra pública. En este contexto, Irene García culpó al Gobierno central de hacer "tambalear" el Programa de Fomento de Empleo Agrario, una herramienta que catalogó de "fundamental" para la zona rural. "El antiguo PER ha permitido dar cobertura a personas del sector agrario y a mejorar infraestructuras", explicó. Así aseguró que ya se conoce el reparto de fondos que, a su entender, "plantea una nueva distribución, que no se plantea en otra provincia, y que carece de criterio y objetividad al limitar los recursos". De hecho llegó a deslizar que se han premiado a entidades locales por su signo político.

A mediados del pasado mes, se celebró una reunión de coordinación de este programa donde la Subdelegación de Gobierno anunció el reparto por municipios de los 16,4 millones destinados a la provincia. En ese momento, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Agustín Muñoz, indicó que el reparto se había hecho recurriendo a "criterios técnicos como indicadores de mercado, demandantes agrarios, afiliados al régimen agrario y reparto histórico por municipios".

La próxima convocatoria, cuyas obras podrán empezar a licitarse en otoño, cuenta con la novedad de que los fondos destinados a las pedanías podrán ser gestionadas directamente por sus respectivos ayuntamientos en lugar de que lo haga el ayuntamiento matriz, como se ha realizado en años precedentes.

La presidenta de la Diputación puso en duda el criterio elegido indicando: "Es un reparto que nadie entiende ya que no está basado en criterios objetivos. Yo espero que el Gobierno central no haga política con esos recursos que tienen el fin de que esas zonas rurales no tengan desequilibrios".

Para reafirmar las críticas a la gestión del PFEA hizo referencia a los planes de obras promovidos por la Diputación como el Plan Invierte o el Plan de Cooperación Local. Así cifró en 5,7 millones de euros durante este mandato iniciado a mediados de 2015 los destinados a actuaciones en Jerez, de los que 2,9 millones fueron a las pedanías.