Isma, un sol de perro

RAZA:BODEGUERO

TAMAÑO:MEDIANO

COLOR:BLANCO Y NEGRO

FECHA NACIMIENTO: 2006

Historia de su vid: era el típico perrito de obra, donde nadie le hacía caso ni ponía atención, de hecho, querían largarlo nada más terminar la obra; huyendo del frío y del hambre, muchas veces Isma se escapaba y recorría las calles poniendo en peligro su vida.

Una de nuestras voluntarias dio aviso a la protectora 'No Me Abandones' de lo que pasaba pues lo veía prácticamente todos los días comprobando que estaba muy delgado y desnutrido y en serio peligro de atropello. Así que ella y otra compañera optaron por darle fin a esa mala vida, y rescataron a Isma una noche de frío y lluvia. Así fue como llegó a nuestra protectora en 2011, hace unos seis años ya, aproximadamente.

Pasó un buen tiempo en compañía de otra perrita con la que recuperó la alegría. Estaban siempre juntos, se hicieron inseparables, en la protectora estaba siempre de rastreo y jugando con su enamorada hasta que el destino quiso separarlos y ella se nos fue, se murió, quedando Isma de nuevo triste y desolado.

Ahora todo eso quedó en su pasado y, actualmente está en su chenil muy bien acompañado con otros perritos que son todos buenísimos, se llevan bien y se protegen entre ellos; está más adaptado. Le encanta estar al solecito o entre las mantas acurrucadito junto a sus compañeros pues es algo friolero.

Es un perrito muy tranquilo, de hecho, no recuerdo oírle ladrar, no molesta, no se impone simplemente está. Aunque pasa algo desapercibido, siempre está a la expectativa desde lejos, esperando esa caricia y esos mimos que tanto le gustan, pero que no está seguro de merecer. Es muy sensible e intuitivo y siente la energía y la buena disposición de las personas; por eso, una vez que le das cariño y se siente seguro, es cuando busca tu compañía y se siente en casa. Es sociable con los demás perros y todo amor con las personas.

Cuando los voluntarios quieren describir a Isma las palabras que salen del corazón son: es muy noble y pura bondad, adorable, humilde y tímido, fiel y leal, pura dulzura, transmite bondad. Por eso necesita la persona adecuada que conecte con su sensibilidad y le demuestre mucho cariño y la oportunidad de tener un buen hogar.

Deseamos que así sea pues, además, a sus once años de vida le han detectado un problema gastrointestinal y un soplito de corazón, de ese corazón tan grande que tiene y que transmite tanta ternura; nada que le impida hacer vida normal y tener una buena salud, que se soluciona con una medicación leve y un pienso especial pero que, según la veterinaria, necesita de un buen hogar para mejorar su calidad y esperanza de vida.

Últimamente Isma tiene una mirada algo triste pues no conoce el calor de un hogar y la atención que se merece; además mientras ha estado con pruebas lo ha tenido una voluntaria en su casa donde se ha portado de maravilla y donde ha disfrutado tendido al sol y lo echa mucho de menos. Por eso pedimos una buena adopción para él o una acogida permanente.

Estoy convencida que una vez que se adopte, esa mirada triste será eterna y podrá ser feliz y demostrar su fidelidad y amor incondicional a su nueva familia.

RITA VALIDO RUANO

(VOLUNTARIA DE NO ME ABANDONES)

PARA ADOPTAR

Teléfono contacto 675 48 59 92.