Jamón ibérico y jerez para los paladares más selectos de Miami

Cerca de medio centenar de periodistas, influencers, instagramers y blogueros, así como un nutrido grupo de ejecutivos de algunas de la principales empresas de Florida se adentraron días atrás en el mundo del jamón ibérico (Covap y Cinco Jotas) y su disfrute maridado con vinos de Jerez de la bodega Sánchez Romate a través de sendas acciones organizadas por la agencia andaluza de promoción exterior (Extenda) y Turismo de España en el marco de la sexta edición del 'Interactive Cooking Experience'.

Durante la promoción culinaria, desarrollada en los restaurantes Valentia y Xixon de Miami, se impartieron diversos cursos de corte de jamón ibérico y talleres sobre sus propiedades denominados `How to cut, preserve and taste an Iberico Ham´.

La primera de las sesiones se dirigió a los profesionales de los medios de comunicación, en los que el evento tuvo una alta repercusión, así como en redes sociales. Entre los invitados figuraban periodistas del Miami Herald, El Nuevo Herald, Diario Las Américas; o televisiones como Univison, Mega TV, Hola TV, America TV, CNN en español, y Tele 5. programa `Dinner in Minutes´.

El curso de corte dirigido a empresarios y ejecutivos de las principales compañías de Florida y profesionales de la industria agroalimentaria contó con la presencia de representantes de empresas como JP Morgan, Goya Foods, Ritz Carlton Yacht, ADC International, Iberia Foods, Latam Airlines, Southern Wine and Spirits o Morgan Stanley.