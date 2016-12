Jerez albergará en febrero el I Encuentro Andaluz sobre Laicismo

Promovido por el Centro de Estudios Históricos de Andalucía (CEHA), el próximo mes de febrero tendrá lugar en Jerez el I Encuentro Andaluz de Laicismo, con el que se pretende poner en común experiencias a tal efecto y el establecimiento de una coordinadora andaluza que dinamice campañas y propuestas.

Desde su gabinete de comunicación, el CEHA subraya que se trata del primer foro de estas características en Andalucía y que responde a un profundo respeto a la libertad sobre el credo religioso, y a los mandatos que una sociedad democrática demanda. "Defendemos -dicen- que las instituciones públicas no tengan ningún credo religioso y que el papel de todas las instituciones religiosas sea más solidario y cooperante con el interés público, de acuerdo a los tiempos que vivimos, sin perjudicar a ninguna confesión".

"Entendemos -señala el CEHA en el comunicado- que es fundamental un escenario de un respeto permanente entre los ámbitos religiosos y democráticos y no dar pie a una confusión existente entre las instituciones religiosas y el Estado, actualmente existente a través de todas sus administraciones y servicios. Y no sólo porque así lo reconoce tácitamente la Constitución de 1978, sino porque la autonomía de las partes es básica para el progreso social. La religión es un derecho asumido por una voluntad individual en respuesta a una creencia trascendente", declara esta asociación sociocultural, al mismo tiempo que añade que "es fundamental el respeto al no creyente, y al que profesa indistintamente una u otra fe".

Para la organización del encuentro se ha solicitado al consistorio jerezano la cesión de una sala. Entre los temas a tratar se encuentran cuestiones relativas al laicismo y las identidades, el Concordato con la Santa Sede, las exenciones que este representa, la carga de impagos en IBI que supone para los municipios, las inmatriculaciones así el laicismo en las escuelas, las cárceles, el ejército y las universidades. En esta línea y según los datos aportados por el propio Ayuntamiento de Jerez en la respuesta a una pregunta ejecutada en el pleno municipal, la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas poseen unos 160 inmuebles en el municipio jerezano, exentos del pago de unos 400.000 euros anuales en concepto de impuestos.

Desde el Centro Estudios Históricos de Andalucía se llama a favorecer la existencia de una sociedad con valores democráticos independientes de cualquier confesión religiosa.

Al encuentro se espera que asistan invitados y representantes de la plataforma estatal de inmatriculaciones, del Grupo de Laicismo (entre ellos cristianos laicos), de la Red de Municipios por un Estado Laico, del Observatorio del Laicismo y de la Laicidad, así como distintos grupos de trabajo que guardan relación con Izquierda Unida, Podemos y otros grupos de carácter progresista que tienen alguna presencia a lo largo y ancho de la geografía andaluza.