Jerez albergará una prueba del Mundial de Superbikes en 2017

El vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, ha anunciado hoy que la empresa del Circuito de Jerez ha alcanzado un acuerdo con Dorna para acoger una prueba del campeonato de Superbikes de 2017. Cirjesa ha conseguido el apoyo de otras administraciones para asumir el coste de canon, que se reduce a la mitad, y la colaboración de Dorna que ha cumplido su palabra y ha mantenido las negociaciones hasta alcanzar este acuerdo. Cirjesa y Dorna, dentro del clima de entendimiento y diálogo que sostienen sus relaciones, han llegado a este acuerdo, tras un intenso trabajo negociador, que va suponer la bajada del coste de la prueba y el respaldo económico de otras administraciones.

“Estamos en posesión de anunciar una buena noticia para la actividad económica de Jerez y para los aficionados al motor, a nuestro Circuito de Jerez, vamos a tener una prueba de Superbikes en 2017”, afirmaba el vicepresidente de Cirjesa.

Santiago Galván ha recordado que “siempre hemos dicho que no descartábamos la prueba, que siempre seguíamos en contacto con Dorna y que la realizaríamos si conseguíamos que no se produjeran los déficits de años anteriores. No hemos dejado de estar ahí y poner en valor la negociación y la bajada del 50 por ciento de los costes de la prueba. Ya hay un acuerdo con el promotor (Dorna) y queda confirmar con FIM para la elaboración definitiva del calendario”, ha añadido.

El vicepresidente ha recordado sus manifestaciones del pasado mes de noviembre. Entonces Cirjesa quería dos asuntos importantes para seguir con la prueba: la rebaja del canon de la prueba y el respaldo económico de otras instituciones. “Siempre dijimos que no se perdía la prueba como en cambio habían hecho otros y, efectivamente, hemos llegado a un acuerdo con Dorna. El acuerdo ha sido posible gracias a que Dorna ha mantenido su palabra y comprendido las explicaciones municipales. “Tenemos que agradecer la implicación de Dorna, haber tenido paciencia, habernos escuchado y aceptar mantener las negociaciones, que hemos llevado a cabo en los últimos meses”. Al final, Cirjesa ha logrado rebajar el canon de la prueba y el respaldo económico de otras administraciones. “Hemos conseguido una considerable rebaja. Estamos hablando de una reducción del coste del 50 por ciento, rebaja que nos va a poder permitir realizar la prueba. Además, hemos logrado el apoyo de otras administraciones, que van a aportar financiación; ambas cosas nos van a permitir organizar la prueba”, ha subrayado.

La firma del acuerdo, que también implica una promoción importante, se llevará a cabo en las próximas fechas. “Hemos llegado a este compromiso con Dorna, que firmaremos y rubricaremos en los próximos días, la fecha se está negociando y que muy probablemente será en la segunda quincena de octubre. Hay un acuerdo con el promotor(Dorna) y queda confirmar con FIM para la elaboración definitiva del calendario. Vamos a volver a vivir la emoción de la Superbikes de cerca”, ha señalado. Santiago Galván ha valorado positivamente la repercusión deportiva y económica que conlleva la obtención de este mundial. “Es una prueba que nos volverá a llenar los hoteles, los restaurantes, en definitiva, dará a la zona vida económica y más actividad en el Circuito de Jerez”.

El vicepresidente de Cirjesa mantiene más negociaciones para llenar de más pruebas el calendario del trazado. “Vamos a seguir trabajando en más pruebas para el Circuito de Jerez, que nos aportarán actividad económica en Jerez y la provincia. En las próximas fechas vamos a anunciar otro gran logro que estamos a punto cerrar”, ha apostillado.