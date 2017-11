Jerez alcanza los 29.116 parados con 541 desempleados más en octubre

El número de personas en paro registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo de Jerez aumentó el pasado mes de octubre en 541 personas en relación con el mes anterior (septiembre terminó con 28.575), lo que sitúa la cifra total de desempleados inscritos en 29.116, un 1,89% más.

Por sectores, el desempleo aumentó principalmente en los servicios, con 534 personas más demandando un puesto de trabajo (19.040 personas en total en octubre). Los datos negativos también están presentes en el epígrafe de personas sin empleo anterior, con 52 inscritos más, llegando a 4.436 personas. El sector industria suma 29 desempleados (1.618 en total) mientras que por contra, se redujo en la agricultura (58 menos, con un total de 1.070) y la construcción (16 menos).

CCOO pide que se active el parque agroindustrial de la ciudad para acabar con el paro "estructural"

Por sexos, el paro femenino sumó 397 mujeres a las listas en octubre hasta situarse en 17.585 mientras que, entre los hombres, el desempleo se acrecentó en 144, afectando a 11.531 jerezanos. Asimismo, el paro juvenil subió en 146 adolescentes, situando la cifra total en 2.412, mientras que, entre los mayores de 45 años, el desempleo se incrementó en 192 jerezanos, alcanzando los 14.447 desocupados. 12.257 parados se sitúan, en esta estadística por edad, entre los 25 y los 44 años.

La subida de los 541 parados de octubre contrasta con la registrada en el mismo mes del año pasado, cuando se anotaron 290 altas y similar a la del año 2015 cuando la cifra fue de 622 personas.

De acuerdo con los datos publicados ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desde el mes de julio el paro se ha disparado en 1.426 personas más tras encadenar tres registros consecutivos al alza. Cabe destacar que la mayor subida se produjo en el mes de septiembre, cuando la ciudad pasó de tener 27.973 desempleados a 28.575 (602 personas más inscritas). Cabe recordar que al inicio del verano, en junio, el municipio jerezano logró bajar ocho años después de la barrera de los 28.000 parados, una cifra que ya ha quedado muy atrás.

Desde CCOO, Rafael Tejada lamentó que los datos de ayer son los "esperados. No nos coge por sorpresa". "La economía y el empleo en Jerez están basados en el sector servicios y ha acabado la etapa estival. Desde hace décadas la ciudad tiene un paro permanente, estructural", declaró Tejada. Asimismo, el secretario local del sindicato subrayó que "desde CCOO venimos denunciando que los contratos en el sector servicios son a tiempo parcial y precarios. Por ello, reclamamos desde hace años que tanto el Gobierno Central como el autonómico apueste por Jerez de verdad en el impulso del parque agroindustrial para dejar de ser la ciudad 'cuna' del paro".

"Es importantísimo que se potencie y se active el parque agroindustrial porque está infrautilizado. No sabemos muy bien el motivo por el que no se ha hecho aún después de tanto tiempo, pero precisamente el paso de los años nos ha demostrado que los gobiernos tienen totalmente marginada a la ciudad de Jerez", remarcó Tejada. El líder sindical lamentó que "los políticos hacen muchas declaraciones en los medios pero no hay un proyecto municipal para que las empresas empiecen a asentarse en la ciudad, ofreciendo empleos de calidad".