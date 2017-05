Jerez, capital en la red

Jerez está conectado con el mundo cualquier fin de semana del año gracias a internet. Sin embargo, los internautas se acuerdan más de la ciudad en una fecha tan concreta que se va actualizando cada año: la de los días anteriores a la celebración del Gran Premio de España en el Circuito. Las redes sociales han ayudado mucho a conectar a diferentes moteros de distintos puntos del panorama nacional para establecer una red de contactos con los que acudir a la capital mundial del motor. Se utiliza para saber quién se va a desplazar hasta la ciudad y sus alrededores y para la reventa de entradas. La actualización de publicaciones es constante desde principios de semana. Es más, solo con teclear estos días Jerez, Gran Premio de España o 'SpanishGP' son muchos los resultados de búsqueda reciente que se dan en Facebook, Instagram o Twitter. Sin ir más lejos, el pasado martes en Instagram ya había más de 41.000 publicaciones con la última etiqueta mencionada. Entre estos registros, también las cuentas oficiales de los pilotos y del propio campeonato del mundo animan el ambiente.

Cada recoveco del océano de internet tiene su utilidad. El mejor lugar para ' ronear' de que se asistirá a la ciudad de los gitanos -como llamó García Lorca a Jerez en uno de sus poemas- es Instagram. Pilotos y aficionados ya han subido diferentes publicaciones anunciando que estarán en la Capital Mundial del Motor el próximo fin de semana. La cuenta oficial de MotoGP ha tirado de archivo para publicar una carrera legendaria en el trazado jerezano en 1996, con Crivillé y Doohan como protagonistas, y otra de 2005, con Sete Gibernau y Valentino Rossi en la lucha. También ha avisado ya, por ejemplo, de que 'el doctor' italiano podría vencer por décima vez en Jerez. Marc Márquez, por su parte, ha avisado de que está "preparando Jerez", mientras que su hermano Álex, piloto de Moto2 dejaba claro: "Ganas de carrera, ganas de Jerez". Las breves historias que desaparecen a las 24 horas han sido testigos, aunque no dejarán huella permanente, de como Marc Márquez se fotografió en el Municipal de Chapín.

Cada lugar está destinado a cubrir una necesidad diferente. Como no podía ser de otra forma, Twitter servirá para estar informado de la última hora de todo lo que ocurra. No obstante, hay que tener en cuenta diferentes perfiles para estar al tanto de todo lo que ocurra. El oficial del campeonato del mundo (@motogp) ya ha preguntado a los usuarios si habrá cinco campeones diferentes en los últimos cinco años en el territorio Rossi. Serán los encargados de narrar cada momento. Fuera del espectro oficial, Jesús Sánchez (@jesSanSan) es todo un referente en lo que respecta a las carreras y también ha recordado ya que Jerez es capital por algo, incluso a pesar de las invasiones de pista. Los 'hashtag' o etiquetas a tener en cuenta para estar al tanto de todo lo que ocurre en esta red social son 'SpanishGP' y 'JerezGP'.

Pero si estas dos redes sociales son importantes por los perfiles oficiales, en los últimos tiempos Facebook se está llevando la palma en el tema motero y sus relaciones. Facebook sirve para mucho. En primer lugar y no solo por ser Jerez, el 'pirateo' de la señal televisiva está permitiendo ver en directo absolutamente todas las carreras que se han celebrado hasta ahora en este mundial que lidera el veterano Rossi con permiso de los jóvenes Márquez y Viñales. Pero fuera del plano competitivo, hay diferentes grupos en esta red social, donde todos se muestran un poco más cercanos, casi en familia, para debatir de lo que se puede hacer o no en la capital mundial del motociclismo, de lo que ocurre en la pista y fuera.

Aquí todos se sienten en casa: expresan sus miedos, cuándo llegarán a Jerez y cómo lo harán, qué motos utilizarán o dónde se hospedarán. En estos días, las inspecciones técnicas de motocicletas en carretera es uno de los temas más comentados en las redes. Ninguno quiere caer en las garras de la DGT y cumplir con todos los requisitos exigidos parece complicado, según los comentarios que se pueden ver en la red. Los usuarios se han preocupado de alertar sobre el peligro que supone no tener todos los papeles en regla. La limitación de sus motos para poder conducirlas con el carnet A2 es el mayor problema. No ocurrirá nada y el viaje no será más costoso de lo normal mientras que se cumplan todas las normas. Eso sí, en la red social se preguntan si el afán es recaudatorio o si miran por la seguridad realmente: "¿Y los guardarraíles?", preguntan de forma irónica sobre la preocupación acerca de la ciudad de las administraciones. Aún así, en estos días el debate sigue abierto.

El grupo Soy Motero echa humo estos días. Se creó el 6 de mayo de 2010 y tiene más de 65.800 miembros. En él, los aficionados a las dos ruedas ya han realizado las preguntas mencionadas anteriormente y muchas más, aunque en los últimos tiempos ya comienzan a verse los vídeos de ediciones pasadas quemando goma en asfalto jerezano.

Entre tantos comentarios, la información es tan fundamental como una buena alimentación. Los celíacos están preocupados y las redes son el mejor lugar para preguntar a otros moteros que tengan que llevar la dieta sin gluten durante el Mundial dónde comer. Las recomendaciones son variopintas y los precios, como siempre, abultados.

Por último, también están las redes sociales y portales específicos para alquilar piso en Jerez -los precios siguen rondando como cada año los 500 euros-, remolques o incluso para encontrar un desplazamiento hasta la ciudad de forma barata. De hecho, se puede encontrar un desplazamiento en moto desde El País Vasco hasta Jerez con la intención de 'bajar' en una moto de estilo 'erre' (similares en cuanto a estilo de conducción y distribución a las de carrera). Eso sí, solo queda libre la plaza del 'paquete', que tiene coste de 50 euros. Los aficionados de las dos ruedas saben que será un viaje duro y esperan conocer al loco que acepte el reto. Y es que os valientes lo hacen todo por peregrinar a la capital y las redes en estos días les ayudan.