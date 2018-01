Jerez cierra 2017 con casi 11.000 empresas inscritas en los registros

Jerez cerró el pasado año con casi 11.000 empresas. En concreto, y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad disponía a 31 de diciembre pasado (hace apenas 11 días) con un total de 10.928 sociedades en ejercicio en la localidad. El dato viene a suponer que en la actualidad hay medio millar de empresas más que hace cuatro años, cuando Jerez cerraba el ejercicio 2014 con 10.409 empresas, es decir 519 sociedades menos.

La recuperación tras la crisis económica es evidente, máxime si se tiene en cuenta que el cierre del ejercicio 2017 ha reportado el mejor resultado desde 2012 (último dato accesible) que clausuró con 10.765 para empezar, acto seguido una caída constante hasta 2015 cuando comenzó una recuperación que se prolongó durante 2015 y 2016 (10.549 y 10.674 empresas respectivamente).

Las actividades relacionadas con el medio ambiente tienen margen de crecimiento

Obviamente, la mayor parte de estas empresas son pequeños negocios gestionados por trabajadores autónomos, si bien algunos de ellos dan trabajo a decenas de trabajadores. El INE ofrece datos acerca de cuáles son las áreas en las que se genera más actividad. Así, por ejemplo, se puede destacar que el área donde se concentra el mayor número de sociedades es en el capítulo de "comercio al por mayor, al por menor, talleres de reparación de vehículos, transporte, almacenamiento y hostelería", donde radican 4.719 entidades en la actualidad. Se trata exactamente del 43,15% del total.

En segundo lugar se encuentran las sociedades dedicadas al capítulo 'resto de servicios', como pueden ser los casos de asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física, bibliotecas y archivos, entre otras sin catalogar. Son 4.728.

Llama la atención su enorme crecimiento respecto a 2012, cuando eran 4.172. Este dato viene a dejar claro que la búsqueda de negocio de empleo y autoempleo ha buscado, sobre todo en este último lustro, nuevos nichos de negocio y de prestación de servicios.

En tercer lugar se encuentran las empresas dedicadas a actividades relacionadas con las actividades científicas, administrativas y auxiliares, las cuales prácticamente han alcanzado los niveles que tenían en 2012, cuando en Jerez había 1.860 de esta índole y en la actualidad prestan servicio 1.843. Prácticamente las mismas.

Otra buena fuente de empresas en Jerez en la actualidad es la construcción. Como es bien sabido, el 'ladrillo', como se conoce popularmente, es uno de los índices que indican el estado de la economía de una sociedad junto con otros datos tales como la compra de vehículos a motor, la cual por cierto está remontando de una forma sensible. En lo que a la construcción se refiere, Jerez cuenta en la actualidad con 980. Es un dato especialmente sensible pues parece aportar datos de un negocio que no remonta el vuelo pese a ser importante en el contexto global. Los datos a este respecto son significativos: no ha parado de caer desde 2012, cuando había censadas en la ciudad un total de 1.224 altas en este capítulo. Al año siguiente, 2013, había 1.087, en 2014 pasaron a 1.039, en 2015 apenas superaban las mil con 1.003 empresas, en 2016 se bajó hasta 996 hasta llegar a fines de 2017 a apenas 980. Es decir 244 menos que seis ejercicios atrás.

El términos muy similares al sector de la construcción se encuentran los capítulos 'R' y 'S' de la CNAE (Código Nacional de Actividad Económica). Estas letras se refieren a actividades relacionadas con las actividades artísticas y el de otros servicios. Un poco por debajo se encuentran los capítulos 'P' y 'Q', con 952 inscripciones, que es donde se aglutinan actividades tales como las educativas y las relacionadas con la sanidad.

En el tramo más bajo se encuentran las actividades extractivas, manufactureras, de suministro de gas, agua y electricidad, así como la gestión de residuos, con 504 compañías, seguidas de las dedicadas a la gestión inmobiliaria (481), las finanzas y los seguros (337) y las vinculadas con el mundo de la comunicación y los mass media, con 134 casos.

De este análisis se desprende que hay un amplio campo de trabajo en las áreas medioambientales, en la gestión del medio ambiente y los residuos. Igualmente se puede entrever que la industria manufacturera (en pocas palabras, las fábricas y las plantas procesadoras) siguen siendo una de las grandes carencias del municipio en términos económicos.