“En Jerez dejo mi corazón”

Cornelio Vela formalizó esta mañana su marcha del Ayuntamiento. El ya ex director del circuito de velocidad ha decidido aceptar una oferta de trabajo en una empresa en Sevilla, su ciudad natal y de residencia, por lo que pone fin a 23 años de trabajo en distintas áreas municipales. En su despedida, en la que llegó a emocionarse en algunos momentos, estuvo acompañado por buena parte de la plantilla del circuito y por algunos máximos técnicos municipales con los que ha trabajado codo con codo durante estos años. En su intervención, aseguró entre lágrimas: “A partir de ahora, Jerez va a dejar de ser mi lugar lugar de trabajo para ser el lugar donde he dejado mi corazón”.

Vela pone fin a 23 años de trabajo en el Ayuntamiento donde ha tenido diversas responsabilidades, la última como director del trazado, cargo para el que fue nombrado hace poco más de un año. En su despedida, agradeció la confianza recibida de los alcaldes “de todos los partidos”, empezando por Pedro Pacheco —“el que me trajo a Jerez”, dijo— y siguiendo por Pilar Sánchez, María José García-Pelayo y Mamen Sánchez. “Llegúe hace 20 años a esta tierra con un proyecto de unos meses y me he llevado 20 años; toda una vida”, aseveró. Cornelio Vela explicó que los motivos de su marcha se deben a asuntos estrictamente personales ya que ha aceptado un puesto que le permite trabajar en Sevilla, ciudad en la que reside. “Hay trenes que no se pueden dejar marchar”, resumió.

Mientras, la regidora, tras agradecerle sus servicios, le calificó de “buen gestor y buena persona”.

Vela se marcha presentando unas cuentas bastante positivas del último Gran Premio de Motociclismo que, precisamente, se abordaron esta mañana en la reunión del consejo de administración de Cirjesa. El superávit de la prueba rondó los 698.000 euros gracias a un incremento de la venta de entradas que ascendió a 4,6 millones de euros. En el apartado de gastos, el aumento del canon para la celebración de la prueba se compensó con una reducción de los gastos operativos para la celebración de la prueba (contrataciones...). El pasado año, el superávit rondó los 367.000 euros.

Por el momento, el gobierno local no tiene decidido a su sustituto como director de Cirjesa.