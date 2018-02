"Jerez tiene una deuda con los vecinos de la barriada Las Flores"

"Jerez tiene una deuda con la barriada y los vecinos de Las Flores, una deuda que va más allá de la mera deuda económica, es incluso una deuda moral por todo lo acontecido a lo largo de tantos años y por las múltiples promesas que tanto unos como otros han ido haciendo y no se han ido cumpliendo". Así de tajante se mostró ayer el edil del PP, Antonio Saldaña, asegurando que hasta el momento "nosotros podemos decir con orgullo que el saldo es favorable, no porque hayamos hecho gran cosa sino porque siempre le hemos dicho la verdad a los vecinos, y ellos lo saben".

A juicio del edil popular, "el trato que se le está dando a Las Flores en estos tres años de gobierno del PSOE es un trato indigno. Son vecinos que están luchando por sus intereses, por algo que es histórico y que es ver de una vez por todas regularizadas la situación de sus viviendas". En este punto recordó, además, que muchos de los afectados han pagado el 100% de las cantidades que se les solicitaron "y todavía no tienen urbanizadas sus casas".

Tras lamentar que el embargo de Emusujesa paralizó la ampliación de las obras durante su mandato, insistió en que el embargo ya se levantó y "ahora no hay ningún motivo para que desde el Ayuntamiento de Jerez no se liciten y se reinicien las obras de la barriada Las Flores". Igualmente añadió que "no sabemos el motivo por el que se ha cambiado el proyecto que estaba inicialmente consensuado con los vecinos y que no era más que empezar por aquellas casas donde había más propietarios históricos y que habían ido pagando".

Así las cosas, Saldaña anunció que el PP volverá a preguntar en el próximo pleno por el proyecto de urbanización de Las Flores. "Cuando el PP entre en el gobierno en el 2019, lo primero que podremos encima de la mesa es la urbanización de Las Flores por justicia, por coherencia y porque llevan muchos años sufriendo las consecuencias de la falta de credibilidad de los políticos", aseguró, lamentando que "me he ido con la pena de que uno de los vecinos que ha pagó el 100% vio como falleció su mujer antes de que se le urbanizara su calle y no nos gustaría que los vecinos de Las Flores siguieran sufriendo esto".