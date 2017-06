Jerez ya espera la visita anual de la Blanca Paloma a su casa

El domingo es un día de reposo y más tranquilidad. Las hermandades han llegado, se han presentado ante la Blanca Paloma y se han acomodado en la aldea a la espera del gran momento: la salida de la Virgen en ese momento indefinido en el que se produce el salto a la reja de los custodios de la Bella Señora que son los almonteños.

La jornada se levantó temprano, con el jaspeado de las casas y la puesta en marcha de todo lo previsto como preámbulo al paso de la Reina. Muñoz y Pavón o la calle Bellavista son travesías en las que se respira a mucha y buena jerezanía. Más allá, en la calle Almonte, se encuentra el cuartel general de los rocieros de la ciudad: la casa de hermandad del Rocío de Jerez.

Ha sido un día de recuerdos, de momentos vividos, de retinas y de memoria dispersa. Justo en la zona en la que Muñoz y Pavón se encuentra con Bellavista hay varías casas con mucho arte. La casa de Manuel Valderas España es una de ellas. En esta familia jerezana, el Rocío es el motor y la guía que mantiene durante el año la fuerza para seguir adelante. En el año 1954, el sanluqueño afincado en Jerez Manuel Valderas España, reorganizó una hermandad del Rocío que quedó en el pasado casi apagada tras el primer empuje de su fundación por ese otro sanluqueño que fue Antonio León Manjón.

Manuel Valderas España tuvo tres hijos que viven y sienten el Rocío con esa perspectiva que marcan los años y la veteranía. Antonio, Miguel y Ramón. Charlas con ellos de lo que fue el Rocío y lo que significa esta fiesta debería de ser de lectura obligada para quienes quieran saber sobre qué es esta romería en nuestra ciudad. Antonio Valderas comenta que "la vida ha cambiado mucho. Y es normal, y no hay que censurarlo. Pero yo me quedo con aquel Rocío en el que veníamos con mi padre y con la hermandad y no había ni luz ni agua. Había que buscarse la vida para acicalarse", asegura. Eran tiempos complicados para ver un plato con jamón o una caja de gambas. Antonio está a su lado y la mirada le traspasa la memoria. "El Rocío es la columna vertebral de nuestra familia", asegura. Javier Valderas Romero, ha sabido recoger y llevar adelante toda esta tradición que ya su abuelo Manuel propuso no sólo para la familia, sino para el rocierismo de la ciudad revitalizando la hermandad de Jerez.

Las casas están llenas de jerezanos que vienen y van. Muchos son los rocieros que llevan meses organizando la romería. Marco Antonio Gómez es el presidente de la casa 'El viejo Simpecado', que tiene sede en el barrio del Pelirón. En el patio de la casa en Bellavista se encuentra departiendo con José Antonio Tovar que lo ha sido y lo es en la hermandad del Rocío de Cádiz. La romería no entiende de fronteras y es interplanetaria, que hubiese dicho Bergamín si hubiese querido escribir una 'música callada del Rocío'. Se departe y se recuerda. Y sobre todo se espera a que llegue el gran momento de la salida de la Virgen cuando llegue la madrugada. Pocas casas con tan buen ambiente que esta de la peña de 'El Viejo Simpecado' que este año cumple sus diez años de vida.

'La Trasera' es otra peña rociera con mucho que contar. Se encuentran en Muñoz y Pavón. Andan comiendo y reponiendo fuerzas para el bendito combate de la salida de la Virgen. Y algo más allá se encuentran los amigos de 'La Albarizuela', con los Zarzuelas y Manolo Vázquez. Son algo así como un hilo conductor que conecta perfectamente el Rocío con el Domingo de Ramos, cuando el Rey de Reyes sale coronado de los Desamparados.

En Pentecostés nos encontramos a cofrades del Perdón -se quiso hacer un detalle por Eva Castañeda cuando llegó el Simpecado de Jerez el pasado sábado- y gente de la Candelaria y de Las Viñas entre otras. Una gran acogida siempre a los cofrades en esa casa en la que están los hermanos Sánchez -Vicente y José Luis- que son grandes anfitriones.

A las trece horas, se procedió a la celebración de una Eucaristía que Jerez tiene el privilegio de celebrar a los pies de la Blanca Paloma, en los medios de la ermita. Se trata de un momento de intimismo con la Virgen, en la que la ciudad se pone a disposición de la Reina de las Marismas para todo el año que se abre por delante. Estuvo presidida dicha Eucaristía por el obispo de la Diócesis, José Mazuelos Pérez, quien hablo del camino y sus dificultades y de la espera serena ante el momento más impresionante de la romería como será el momento en la que Virgen salga a las calles de la aldea.

En estas se encuentra Jerez. En una jornada tranquila y de espera. Sin prisas pero sin pausas. Y la Virgen reinará aún más si cabe en los corazones de los romeros. Será el gran día. En el que todo se ha culminado y sellado a fuego.