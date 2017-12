A pesar de vivir en Barcelona, y de la intensidad que supone ser la líder de Ciudadanos en Cataluña, la jerezana Inés Arrimadas afirma que no pierde de vista lo que pasa en su ciudad natal. "Mis padres, mi familia y mis amigos me cuentan cosas de lo que pasa aquí, de cómo está la ciudad. Nunca he perdido el contacto", señala.

Por lo tanto, la pregunta es obligada. ¿Cómo ve a Jerez desde Barcelona? "Jerez es un gigante dormido. Es una ciudad que tiene muchísimas oportunidades pero necesita otro proyecto de ciudad, otro gobierno, con otras prioridades", sentencia. Acto seguido, afirma: "Esta ciudad sería imparable porque tiene una magnífica ubicación geográfica, una gran población, una importante conectividad, infraestructuras... su potencial es brutal".

Ahora bien, le reprocha a los distintos gobiernos que ha tenido la ciudad de que no hayan llevado a efecto "un proyecto de ciudad que haya aprovechado las oportunidades que tiene". "Eso no pasa solo en Jerez sino en toda Andalucía; tenemos muchas potencialidades pero no sabemos aprovecharlas. Pero Jerez es paradigma de esa situación. Jerez es una gran ciudad, pero necesita un buen equipo de gobierno y no unos dirigentes que piensen en cuántas 'sillitas' tengo y en la próximas elecciones sino en el futuro de las próximas generaciones", agrega.

Inmediatamente después se le pregunta por el trabajo de Ciudadanos en el Ayuntamiento jerezano. Al respecto, son todo palabras laudatorias: "Tenemos un buen equipo, que ha demostrado ser responsable cuando toca". "Ciudadanos ha demostrado en Jerez y en toda Andalucía que desde la oposición se puede ser responsable; no es el no a todo y bloquear la gestión del gobierno porque sí. Ciudadanos sabe que con esa manera de hacer no se va a conseguir nada; para eso están los viejos partidos, para bloquear y decir no a todo. Ciudadanos ha demostrado que hay que ser responsable cuando toca y, si un partido plantea una idea buena, se apoya. El equipo de Carlos Pérez [portavoz de Ciudadanos Jerez] lo ha demostrado. Está trabajando muy bien y está demostrando que otra manera de hacer oposición es posible. Se ha demostrado que se puede hacer una oposición constructiva y responsable. Por lo tanto, si eso lo hemos conseguido en la oposición, imagínese lo que podemos hacer gobernando. Otra manera de gobernar es posible".

Ahora bien, la líder de Ciudadanos en Cataluña no se ve haciendo política en Jerez dentro de unos años -su padre fue concejal de UCD en el primer mandato democrático-. "Estoy en Barcelona, tengo otras responsabilidades y mi vida está allí. Me gustaría seguir viviendo en Cataluña pero sin desvincularme de Jerez y de Andalucía", concluye.