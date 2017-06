La alcaldesa, Mamen Sánchez, y el delegado de Economía, Santiago Galván, acompañados por técnicos municipales y representantes de Ganemos Jerez -a petición expresa de este grupo municipal-, mantendrán hoy miércoles una reunión con técnicos del Ministerio de Hacienda para "defender" el presupuesto de 2017 del Ayuntamiento.

Este encuentro, solicitado por el gobierno municipal, se llevará a cabo tras el informe emitido por la Secretaría de Estado de Hacienda la pasada semana, "en la que se condicionaba la aprobación del mismo a una reducción de 8,6 millones de euros, un 5% en los capítulos I y II atendiendo las políticas de ajuste de los Reales Decretos del 2013 y 2014", según recordaron desde el Consistorio jerezano.

La agrupación de electores asegura que no se "fía" del PSOE y por eso irá a MadridRuiz-Berdejo considera que el informe emitido por el Ministerio es una "declaración de guerra"

Por estos motivos, la alcaldesa Mamen Sánchez reiteró ayer que el ejecutivo local acudirá a esta reunión con "el propósito de defender el presupuesto y de demostrar con la documentación necesaria que el Ayuntamiento está cumpliendo con las exigencias del plan de ajuste, como la reducción en 6 millones en el capítulo de personal".

De esta forma, la regidora socialista detalló que se está ultimando la documentación que desde el Ayuntamiento se presentará hoy a Hacienda para "demostrar los cumplimientos" y, de este modo, desbloquear el presupuesto. Además, reconoció que tendrán que "ver la reacción del Ministerio y en función de eso, cuantificar, medir e intentar buscar soluciones porque lo que queremos es que el presupuesto pueda entrar en vigor". "Jerez necesita inversiones y para ello necesitamos este presupuesto", recalcó la alcaldesa, añadiendo que "hay mucha inversión en juego para la ciudad y después de cuatro años de nula inversión, los jerezanos necesitan este presupuesto".

En este punto, la regidora adelantó que se negociará "defendiendo las necesidades de Jerez, no desde la perspectiva que plantea el Ministerio", al tiempo que recordó que "se están pidiendo cosas que no se han cumplido antes" y "no pueden en un presupuesto hacer cumplir lo que en otros años no han cumplido".

Por su parte, el grupo Ganemos Jerez adelantó ayer, en una nota de prensa, su decisión de acudir al encuentro en Madrid. En concreto, la agrupación de electores explicó que tras analizar la situación municipal, estudiar toda la documentación disponible hasta el momento y realizar una valoración política, decidieron solicitar ayer por la mañana a la alcaldesa poder participar y comparecer en la reunión que el equipo de gobierno tiene concertada con el Ministerio de Hacienda.

El grupo municipal Ganemos Jerez consideró ayer que "no puede ni debe conformarse con que el gobierno rinda cuentas". "No puede fiarse del PSOE y mucho menos del Partido Popular, por lo que quiere estar presente para poder conocer todas la posturas en persona y para que el presupuesto de 2017 disponga de luz verde, salga adelante y se puedan poner en marcha las partidas acordadas", aseguró ayer este grupo municipal.

La agrupación de electores aseguró que acudir a la cita en Madrid es un "ejercicio de responsabilidad y coherencia", pues después de "haber trabajado tanto y de haber negociado numerosas medidas presupuestarias para que se incluyeran en el documento final, su participación en este encuentro se hace necesaria para poder fiscalizar el proceso y defender los intereses de nuestra ciudad".

Para Ganemos Jerez, además, es necesario aparcar los intereses partidistas y "ponernos todos de acuerdo para afrontar esta situación con el Ministerio", por lo que considera oportuno que todos los grupos municipales estén presentes en dicha reunión y les animó a ello.

En concreto, está previsto que sean las concejalas Kika González y Maribel Ripalda, que forman parte del grupo de trabajo económico de Ganemos Jerez, las que viajen a Madrid para afrontar esta "delicada situación y velar por los intereses del Ayuntamiento y de la ciudad", según adelantaron ayer.

A pesar del llamamiento realizado por Ganemos Jerez para que otras fuerzas políticas participen en la reunión, IU aseguró ayer que no está previsto que ningún representante de esta formación fuese a Madrid. El portavoz municipal Raúl Ruiz-Berdejo explicó, en declaraciones a los medios, que "en principio no vamos a acudir a la reunión en el Ministerio y no lo vamos a hacer porque esta organización política, desde un primer momento, intentó estar en este gobierno, siempre con unas condiciones y garantías que el gobierno no aceptó, por lo que entendemos que es el gobierno el que tiene que ir a defender el presupuesto".

No obstante, Ruiz-Berdejo dejó claro que, a pesar de la ausencia de su formación, confía en que el gobierno municipal "defienda con uñas y dientes un presupuesto en el que hemos trabajado todos frente a la declaración de guerra del Ministerio de Hacienda". A juicio del edil de IU "basta ver los informes y basta comprobar los números para entender que el ministro lo que quiere de facto es intervenir el Ayuntamiento de Jerez y puede estar poniendo en peligro, seriamente además, algunos servicios básicos".

Aun así, Raúl Ruiz-Berdejo hizo hincapié en que "todo esto no es nuevo, pues viene de la aprobación por parte del PSOE y el PP del artículo 135 y viene también del voto de investidura de los socialistas al actual gobierno popular". No obstante, añadió, "creemos que es importante que se empiece a dejar claro que los ayuntamientos tendremos que pagar la deuda, y el de Jerez no va a ser menos, pero por encima de todo tenemos que prestar unos servicios a los ciudadanos".