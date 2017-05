-¿cómo ha vivido el Gran Premio de España?

-Bien, hemos visto que hay más gente. Ha sido una prueba muy tranquila, hemos tenido la emoción de tener a Marcos Ramírez durante muchas vueltas intentando luchar por las primeras posiciones y hemos estado apoyándolo. Creo que se ha disfrutado del tiempo y de todo lo que ofrece Andalucía.

-Muchas actividades en la Comunidad este fin de semana y los moteros muy dispersos, ¿no?

-Creo que la coincidencia con ese puente de mayo en el que se ha celebrado la Feria de Sevilla, la de los patios de Córdoba y que vamos a unirlo con la Feria de Jerez es buena. Hay una buena acogida de toda Andalucía. Los datos de ocupación van a estar en torno al 92 y 96%, más el 100% que se ha alcanzado en Jerez. Creo que eso es una buena noticia. Son muchos millones los que se dejarán estos días.

-Se ha hablado de renovar el canon del Gran Premio. El próximo año es el último estipulado...

- El último convenio que hicimos fueron tres años, pero creo que el GP y Jerez están contentos y haremos todo lo posible para que esto no tenga fin y sigamos estando aquí. Porque el motor y las motos quieren estar aquí y además, Jerez tiene un nombre que es indisoluble al Gran Premio.

-De hecho, este también es el último año de Jerez, Capital Mundial del Motor. ¿Se ha hecho lo suficiente?

-Yo creo que la vinculación de Jerez con las motos es algo ya consolidado que le viene bien a las dos partes. Yo creo que habría que aprovechar esa vinculación. Creo que se debería haber hecho algo más en los primeros años. No ha sido nada malo, no ha pasado nada malo, no ha habido nada en contra de Jerez y hemos consolidado esta relación entre el motor y la ciudad.

-¿Se debería apostar por otras disciplinas deportivas?

-Creo que lo más visible es esto, pero hay otros aprovechamientos del circuito. La nueva gestión del es consciente, pero también lo es de que hay que aprovechar esa sinergia que hay con el motociclismo y que hay que sacar partido a que Jerez sea un referente. Además, que no parezca que el circuito son tres días. Está vivo todo el año y puede generar riqueza y movimiento económico en Jerez durante todo el año. Ese es el gran reto.

-¿Habrá problemas con el trazado jerezano si finalmente se construye un circuito en Arcos?

-No, creo que no. Eso lo que nos va a posibilitar es traer más acciones. No creo que Jerez sufra ningún tipo de competencia, sino que nos permitirá será traer más oferta del motor a Andalucía. En caso de que se construyera, yo creo que no sería malo para la Comunidad.

-Hablaba antes de Marcos Ramírez, ¿Habrá pronto un Márquez o Lorenzo andaluz?

-Yo creo que ya hay una apuesta decidida por el Ayuntamiento y el circuito, y nosotros vamos a estar ahí apoyando cualquier acción que vaya en beneficio de Andalucía. En el caso de Marcos Ramírez creo que ha hecho un esfuerzo personal, ha aprovechado sus características personales, pero que si podemos hacer cualquier tipo de iniciativa donde podamos desarrollar aún más este deporte y permitimos que los andaluces tengan su protagonismo vamos a estar ahí.

-¿Qué hay que mejorar en el Gran Premio de España?

- La fecha es correcta, porque nos permite acompañar a la Feria y, en definitiva, empezar un verano que comienza ya con la Semana Santa. Este Gran Premio está muy bien. Siempre hay cosas que mejorar, de organización y demás, pero lo que tenemos que poner en valor es la colaboración entre todas las instituciones con la empresa que lleva el GP, porque permite que se desarrolle con los parámetros de calidad y las garantías de seguridad que ofrece Andalucía.

-Por cierto, ¿qué opinión le merecen las 'paragüeras'?

-Creo que la mujer no puede ser utilizada como un objeto. Hay que intentar que se evite y disminuya esa utilización. En este sentido, la empresa tiene la voluntad de que no se trate a la mujer como objeto y ellos saben que a partir de ahora en los patrocinios que tengamos el papel de la mujer se va a vigilar especialmente.

-Entonces, ¿no hay nada hablado para renovar en 2019?

-No dejamos de hablar con Dorna. Este matrimonio va a durar y nadie se va a meter por medio.