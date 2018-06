Jerez se ofrece a acoger inmigrantes del 'Aquarius'

El Ayuntamiento de Jerez se ha ofrecido a la Vicepresidencia del Gobierno, a cuyo frente se encuentra Carmen Calvo, para acoger a algunos de los 629 inmigrantes que viajan a bordo del Aquarius por aguas internacionales próximas a Italia.

El anuncio lo realizó la regidora en su perfil de cuentas sociales a primera hora de la mañana y fue confirmado horas después en una comparecencia pública en el Ayuntamietno. En ella señalaba: "Nada más enterarme que el presidente del Gobierno ofreció el puerto de Valencia para acoger a los inmigrantes del Aquarius, me puse en contacto con la vicepresidenta para ofrecer Jerez como ciudad de acogida de los mismos. Me lo agradeció y me dijo me mantendría al tanto. Hoy podemos confirmar que el Aquarius llegará en los próximos días a España. Vamos a coordinar este tema con las asociaciones por si finalmente tuviéramos que acoger algunos de ellas y ellos".

Finalmente, los 629 inmigrantes llegarán a España a bordo de tres barcos. Así, parte de los que ahora mismo se encuentran en el Aquarius, el barco que gestionan Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, serán llevados a otros dos barcos de la Marina Italiana para después partir juntos hacia España, país que ha ofrecido los puertos de Valencia y Mallorca como lugares seguros para realizar el desembarco.

La alcaldesa explicó que la vicepresidenta le agradeció el gesto y le aseguró que lo tendría en cuenta si hiciera falta. No obstante, Sánchez comentó que han sido "muchos" los ayuntamientos y comunidades autonómas que se han ofrecido también a acoger. "Esto no es más que demostrar que Jerez es una ciudad acogedora y sensible", sentenció.

Tal y como informara este periódico en su edición de hoy, tres ong con sede en la ciudad dan cobijo en la actualidad a unos 196 refugiados. Según los datos aportados ayer por el Ayuntamiento, los inmigrantes llegaron a la ciudad a lo largo de los dos últimos años en dos fases, una primera de 112 personas y una segunda de 84. El mayor grupo se encuentra bajo el paraguas de Accem (122. También acoge a refugiados Ceain, concretamente a 25, mientras que Tharsis Betel da techo a 49 refugiados, según los datos aportados ayer por el Consistorio.