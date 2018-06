Jerez se ofrece a acoger inmigrantes del 'Aquarius'

El Ayuntamiento de Jerez se ha ofrecido a la Vicepresidencia del Gobierno, a cuyo frente se encuentra Carmen Calvo, para acoger a algunos de los 629 inmigrantes que viajan a bordo del Aquarius por aguas internacionales próximas a Italia. El anuncio lo realizó la regidora en su perfil de cuentas sociales a primera hora de la mañana de ayer y fue confirmado horas después en una comparecencia pública en el Consistorio.

En ella señalaba: "Nada más enterarme que el presidente del Gobierno ofreció el puerto de Valencia para acoger a los inmigrantes del Aquarius, me puse en contacto con la vicepresidenta para ofrecer Jerez como ciudad de acogida de los mismos. Me lo agradeció y me dijo me mantendría al tanto. Hoy [por ayer] podemos confirmar que el Aquarius llegará en los próximos días a España. Vamos a coordinar este tema con las asociaciones por si finalmente tuviéramos que acoger algunos de ellas y ellos".

Finalmente, los 629 inmigrantes llegarán a España a bordo de tres barcos. Así, parte de los que ahora mismo se encuentran en el Aquarius, el barco que gestionan Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée, serán trasladados a otros dos barcos de la Marina Italiana para después partir juntos hacia España, país que ha ofrecido el puerto de Valencia como lugar seguros para realizar el desembarco.

La alcaldesa explicó que la vicepresidenta le agradeció el gesto y le aseguró que lo tendría en cuenta si hiciera falta. No obstante, Sánchez comentó que han sido "muchos" los ayuntamientos y comunidades autónomas que se han ofrecido también a acoger por lo que reconoció sus dudas de que finalmente alguna de estas personas acaben en Jerez al señalar que "seguramente" se le buscará acomodo en el entorno de Valencia.

Actualmente, asociaciones de Jerez están acogidas a dos programas de recepción de inmigrantes. Por un lado, tres ong con sede en la ciudad dan cobijo en la actualidad a unos 196 refugiados. Según los datos aportados ayer por el Ayuntamiento, los inmigrantes llegaron a la ciudad a lo largo de los dos últimos años en dos fases, una primera de 112 personas y una segunda de 84. El mayor grupo se encuentra bajo el paraguas de Accem (122). También acoge a refugiados Ceain, concretamente a 25, mientras que Tharsis Betel da techo a 49 refugiados, según los datos aportados el pasado lunes por el Consistorio.

Por otro lado, hay otros 75 aproximadamente -el número fluctúa cada día- que acaban de llegar a España tras cruzar el Estrecho y que son atendidos por Accem, Tharsis Betel, Hogar San Juan o el Albergue Municipal. La regidora señaló que estas personas suelen estar en la ciudad "dos o tres días" hasta que se marchan a otros lugares de España, principalmente el Levante almeriense o el norte del país. Toda esta labor es coordinada por el Ayuntamiento y la Cruz Roja. De hecho, apuntó que diariamente se hace un recuento para conocer el número de plazas disponibles hoy, por ejemplo, se quedarán libres 12-.

Sánchez explicó que el Ayuntamiento, además, se está encargando de buscar equipamientos y edificios que den cobijo a inmigrantes en momentos puntuales de llegada masiva, tal y como se teme que ocurra durante los meses estivales. Se han barajado algunos polideportivos pero también se ha pensado en el antiguo cuartel del Depósito de Sementales, que está actualmente sin uso. La alcaldesa comentó: "Cruz Roja se encarga de todo, montaje de camas, alimentos, ropas... y las asociaciones los acogen con los recursos recibidos del Estado".

Por ello, sentenció: "Jerez es una ciudad acogedora y sensible. Tenemos una magnífica red de colectivos y de asociaciones que se están volcando".