El gobierno local defendió su gestión sobre los actos que se dedicaron durante el año pasado a Lola Flores. El PP había solicitado la comparecencia de la alcaldesa, Mamen Sánchez, para que diera cuenta de los actos que se hicieron en recuerdo de la artista jerezana. La repuesta fue realizada por el delegado de Cultura, Francisco Camas, quien afirmó: "Se hicieron muchísimas cosas". Así detalló que se llevó a cabo "la dedicatoria de la Feria de la Bulería; la colocación de banderolas en el centro de la ciudad; se participó en los cursos de otoño de la UCA; hubo exposiciones como la de Lunares de Lola que hicieron los alumnos de la escuela de arte; hubo espectáculos como el de Macarena de Jerez o el de Fernando Soto en el Villamarta; hubo proyecciones visuales en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco; se hizo la dedicatoria de la zambomba oficial; en el Festival de Jerez se hizo un espectáculo en torno a su figura; hubo talleres pedagógicos con niños en Villapanés; se le dedicó la Feria del Caballo con presencia de su hija en la presentación del cartel; se editó un cd con canciones y se entregaron los premios de las casetas con la cara de Lola..."

En cambio, el edil del PP Antonio Montero advirtió: "El gobierno no ha organizado nada especial, nada nuevo. Se llena de cultura pero los ciudadanos no lo percibimos. Si eso se ha hecho, muchas de ellas no tiene conocimiento los ciudadanos".

Camas le replicó señalando que el año pasado se logró "algo muy importante, hemos ganado la confianza de la familia de Lola". Por ello, aseguró: "Aquí no se ha dicho la última palabra sobre Lola Flores". "Jerez tiene la patente de Lola Flores y esto va a permitir que sus cosas se puedan ver aquí", en referencia al museo que se dedicará a su figura en la Nave del Aceite, en la plaza Belén.