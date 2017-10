Jerez pedirá ayudas al Estado y a la Junta tras evaluar los daños de las lluvias

El Ayuntamiento de Jerez solicitará ayudas económicas tanto al Estado como a la Junta de Andalucía para hacer frente a los daños provocados por la fuerte tromba de agua caída sobre la ciudad esta pasada madrugada.

En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa, Mamen Sánchez, ha explicado que se han producido daños tanto en la vía pública como en instalaciones municipales y que ahora se trabaja para hacer una primera evaluación de los mismos.

La mayor parte de los daños han afectado a vehículos estacionados en la vía pública y viviendas a las que ha accedido el agua y desde primera hora de la mañana se ha puesto en marcha una oficina para atender las incidencias que hayan podido tener los particulares "para ver si se les puede ayudar".

Sánchez ha destacado la virulencia de la tromba de agua, que en apenas 45 minutos ha dejado hasta 100 litros de agua por metro cuadrado en algunos puntos del municipio.

Como consecuencia de ello, "se han levantado placas y reventado colectores por la cantidad de agua caída", ya que según la alcaldesa "no hay forma humana" de que ese volumen de lluvia "pueda ser asumido en ese espacio de tiempo".

La alcaldesa ha descartado por tanto que la red de alcantarillado no se encontrase en buen estado de limpieza, dado que "si hubiese sido por la suciedad, se habría atascado y la ciudad seguiría inundada, pero eso no ha pasado, porque horas después ya no había agua en las calles".

Los daños materiales son "muy importantes", si bien no hay que lamentar percances de carácter personal.

Los colegios de Jerez en los que hoy no se han impartido clases debido a las lluvias son Manuel de Falla, Federico García Lorca, Torresoto, y Jesús María Asunción, según ha explicado la teniente de alcaldesa Laura Alvarez,

Se han visto afectadas dependencias municipales por cortes de luz y de teléfono y en el caso del Teatro Villamarta se han inundado tanto el sótano como las taquillas, por lo que se ha aplazado la Gala del Deporte prevista para hoy y la presentación del Festival de Jerez, prevista para mañana.

En cuanto a instalaciones deportivas, el Palacio de Deportes se ha inundado y está clausurado; también ha entrado agua parcialmente en el Estadio Chapín y en el Ruiz-Mateos, se ha inundado el cuadro de riego de Chapín, y se han registrado daños tanto en las pistas de Los Viñedos y La Asunción, como en La Granja.

Para esta noche está previsto "otro aviso amarillo", que supone "veinte litros de agua por metro cuadrado", motivo por el cual la alcaldesa ha pedido "precaución" a la ciudadanía.