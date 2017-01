El paro se reduce en Jerez en 1.726 personas durante 2016 Andalucía baja de los 900.000 desempleados en un año récord

13.564 menos. Ese es el dato global que arroja el año 2016 en las oficinas de empleo de la provincia después de que la campaña navideña redujera en 3.377 el número de demandantes de empleo el mes de diciembre. Es decir, se inicia 2017 con 170.705 parados, un número altísimo, pero ya lejos de los números de la crisis, cuando se llegó a alcanzar un tope de 200.000 parados.

Los sindicatos, sin embargo, no terminan de ver motivos para el optimismo. O, al menos, no para la euforia. Su análisis se basa en que las contrataciones realizadas en diciembre corresponden casi en exclusiva al sector servicios, como es normal en tiempo de consumo desenfrenado, mientras que los sectores productivos como agricultura (261 menos) e Industria (147 más) no apuntan a un cambio de modelo económico, si bien es cierto en cuanto Industria el descenso interanual es de un 13%. El que la Construcción, con sus altibajos, sea un sector lánguido ya ni es noticia. Ahora hay 600 demandantes más de obras que a principios de diciembre, aunque el cómputo global es de 2.000 demandantes menos que hace doce meses.

En el caso de Jerez, tras tres meses de subida consecutiva, diciembre logró recortar 733 personas de la lista de desempleados. Este dato supone una bajada del 2,30% respecto al mes anterior (frente al 2,16 de bajada que registró la provincia) y supone el mejor diciembre desde 2010. En cifras globales, la ciudad tiene 1.726 personas menos desempleadas que hace un año, lo que supone una caída del paro de un 5,24%. Jerez vuelve a alejarse así de la barrera de los 32.000 desempleados, de la que se quedó en puertas en noviembre y que se rebasó por última vez en abril, con 32.356. Cabe destacar también que la última vez que logró bajar de 31.000 fue en septiembre de 2011.

El descenso en el número de desempleados es similar al que ya registró Jerez en las mismas fechas el pasado año. De hecho, la tendencia en diciembre en los últimos años es de fuertes descensos del paro registrado, pero antes de la crisis y en los primeros años tras su estallido, diciembre estuvo marcado por el aumento del desempleo.

"Este descenso del paro coincide con las contrataciones precarias que se realizan para la campaña de Navidad", explica Dolores Rodríguez, secretaria general de CCOO en la provincia. Según Rodríguez, "las escasas contrataciones que se producen son absolutamente precarias y en condiciones que hace que esos trabajadores sigan sin tener ningún tipo de estabilidad y con unos salarios que los sitúan en el umbral de trabajadores pobres".

No lo ve así la presidenta de Diputación y máxima mandataria socialista, que habla de "registros históricos" e incluso, con suavidad propia de las fechas, de "agradable escenario". "2017 no puede arrancar mejor en una provincia que ha sufrido como ninguna otra los efectos de una crisis tan devastadora", ha afirmado García, que espera "que el año nuevo alumbre el tan deseado despegue económico de nuestra provincia". "Son registros históricos", dijo, si bien ha advertido de que "la situación de partida de nuestra provincia es más complicada que la del resto de las provincias y necesita medidas excepcionales que esperamos ver en los próximos Presupuestos del Estado". García considera que "la tendencia puede mantenerse e incluso situarse al alza en los próximos meses con el concurso de todas las administraciones, si todas convergemos intensificando las medidas que están dando resultados". Concretamente, la dirigente reclamó un esfuerzo especial dirigido a las mujeres y los jóvenes pues siguen conformando el grueso de las tablas por sectores de población.

Sin embargo, según el análisis de Argos, el observatorio estadístico de la Junta, hay una gran diferencia entre lo que sucede con los jóvenes y lo que sucede con las mujeres. Los menores de 25 años se han introducido en el mercado del trabajo -otra cosa es la calidad del trabajo- durante 2016 como hacía mucho tiempo que no sucedía. Los demandantes de empleo menores de 25 años se han reducido en un 16% y ahora son poco más de 16.000. Esto quiere decir que porque lo han encontrado o porque se han marchado. Seguramente han pasado ambas cosas. Lo cierto es que la reducción en otras franjas de edad, siendo notable en el caso de los que se mueven entre los 25 y los 45 (un 9%) y no tanto los más mayores (un 3%), ni se acerca a esta gran reducción. No es el caso de las mujeres. A 31 de diciembre había en la provincia 95.000 mujeres esperando que alguien les llamara para un trabajo (en esa misma situación hay 75.000 hombres). Durante este año también descendió el paro femenino, un 4,6%, muchos puntos por debajo de cómo se ha reducido el paro masculino, un 10,5%.

Por último, el delegado del Gobierno Antonio Sanz se congratuló ayer en Jerez de los datos y afirmó que eran "esperanzadores", aunque, mirando a la Junta, afirmó que aún había camino que recorrer.

Andalucía lideró la bajada del paro en España en 2016. Este honor lo experimentó gracias a un recorte de 79.897 desempleados en todo el año, el mayor de toda la serie histórica, que dejó la cifra total en 883.077 personas, por debajo del objetivo anual de 900.000 parados que se había marcado el Gobierno andaluz, algo que no sucedía desde septiembre de 2010.

El paro descendió en la comunidad por cuarto año consecutivo y, en esta ocasión, lo hizo en 79.897 personas, un 8,30%, frente al recorte del 9,54% a nivel nacional. A pesar de que el ritmo de bajada fue inferior, uno de cada cinco desempleados que dejaron de serlo en 2016 fueron andaluces (20,4%). Aquella cifra de descenso, además, es bastante superior de la de ejercicios precedentes: 46.709 en 2015, 23.964 en 2014, y 50.182 en 2013.

Sólo en el mes de diciembre, el desempleo también bajó de forma espectacular, en 39.908 personas (-4,32%), gracias especialmente a la intensificación de las campañas agrarias. No en vano, Andalucía aportó el 45% de toda la bajada nacional, prácticamente uno de cada dos parados menos. Todas las provincias experimentaron descensos, pero Jaén fue la líder, con un -20%, y en menor medida en Córdoba y Granada. Sin embargo, las turísticas Málaga y Cádiz no tuvieron tan buenos guarismos por la resaca tras la temporada de verano.

La siguiente región en el ranking fue Madrid, que sacó de las listas del paro a 11.292 personas. En el conjunto de España, el recorte mensual fue de 86.849 personas (-2,29%), con lo que el descenso andaluz (-4,32%) superó en dos puntos al registrado en todo el país. Y es que los 39.908 andaluces que se desapuntaron de los servicios públicos de empleo en 2016 representaron, con diferencia, la mayor caída de la serie estadística. En los diciembres de los últimos años han salido de esas listas 27.066 en 2015; 24.901 en 2014 y 30.467 en 2013.

Por sectores, el paro bajó en diciembre en Andalucía principalmente en la agricultura (-14,43%) por la campaña del aceite, y en el colectivo sin empleo anterior (-4,85%) y los servicios (-4,21) debido a la campaña navideña de contrataciones. También descendió levemente en industria (-0,18%), pero subió en la construcción (0,27%).

Y, ¿cómo ha evolucionado la afiliación en 2016? El volumen de cotizantes a la Seguridad Social es el otro termómetro, que junto al paro, indica cómo se encuentra el mercado laboral de una región o país. El número de ocupados en Andalucía se elevó en 77.687 personas, un 2,74%, todavía por detrás del 3,12% a nivel nacional. El 14,37% del empleo que se creó en España el año pasado procedió del sur. Por provincias, Málaga fue la que mejor se comportó, tanto en cifras absolutas como relativas, mientras que Jaén fue donde menos creció la ocupación porcentualmente. La región se acerca a los tres millones de afiliados y cerró 2016 en 2.911.752.

En el último mes del año, la afiliación avanzó en 52.139 cotizantes, subida bastante similar a la del año pasado (52.225). En 2014 crearon 43.926 puestos de trabajo y en 2013, 49.115, lo que consolida a diciembre como un gran mes para el empleo en Andalucía. Por provincias, Jaén fue tan protagonista que el 64% del empleo andaluz procedió de allí. Creó por sí sola 33.679 trabajos. Su influencia fue tal que creó el 49,1% del empleo en toda España. Por provincias, destruyó empleo sobre todo Huelva y, en menor medida, Cádiz y Málaga. Andalucía concentró el 76,08% del nuevo empleo nacional en diciembre, o lo que es lo mismo, tres de cada cuatro nuevos ocupados.