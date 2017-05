Jerez estará hoy más presente en El Puerto con una exhibición ecuestre

Hoy sábado tendrá lugar el segundo plato fuerte de la programación jerezana para la Feria de la Primavera y Fiesta del Vino Fino. En concreto, a partir de las 13.00 horas tendrá lugar un espectáculo ecuestre de carruajes y doma clásica similar al que se ofrece el primer domingo de la Feria del Caballo en las instalaciones de Sementales. La exhibición, a cargo de jinetes jerezanos de alta escuela en la que participa la Yeguada Militar, tendrá lugar en la explanada junto a la Portada Principal del recinto de Las Banderas, presidida este año por la silueta del Toro de Osborne.

Dentro de la programación especial, el jueves el Ayuntamiento de Jerez organizó un espectáculo flamenco en la Feria de la Primavera y Fiesta del Vino Fino que se celebra en El Puerto hasta el próximo domingo, dedicada a Jerez. La actuación tuvo lugar en la caseta que la ciudad ha instalado en el recinto Las Banderas, ubicada en la calle que lleva el nombre de Jerez. En concreto, en el espectáculo han participado al cante, Pedro Garrido 'Niño de la Fragua', Momo Moneo, Macarena de Jerez, Juan Lara e Israel Rubio y a la guitarra, José Ignacio Franco.

Hay que recordar que el Ayuntamiento, a finales del pasado año, preguntó a los portuenses a qué localidad de la provincia querían dedicar la Feria de la Primavera y Fiestas del Vino Fino (su denominación oficial) de 2017. Entre las papeletas no estaban ni Cádiz (por haber tenido ya este privilegio) ni Sanlúcar de Barrameda (porque el calendario hace coincidir la próxima edición de ambas ferias). Los 430 votantes que decidieron participar, una mayoría optó por Jerez, algo que no resulta de extrañar por la enorme relación histórica que aún pervive. Oficialmente, en El Puerto hay 4.388 jerezanos empadronados. Esta cifra se incrementa si se atiende al número de personas que tienen en la localidad vecina una segunda vivienda, aunque el censo de El Puerto no las recoja.

Tras Jerez, Barbate y Grazalema fueron los municipios más votados.